Negaidīti mūžībā devies mākslinieks Jānis Jākobsons
Mūžībā devies mākslinieks Jānis Jākobsons, projekta “Tukku Magi” idejas aizsācējs un viens no biedrības “Pasaules kultūru telpa Tukumā” dibinātājiem. Par mākslinieka nāvi paziņots projekta “Radi Tukku Magi” pārstāvju ierakstā sociālajā tīklā “Facebook”.
“Dziļās sērās paziņojam, ka negaidīti mūžībā ir devies mākslinieks, Tukku Magi idejas aizsācējs un viens no biedrības “Pasaules kultūru telpa Tukumā” dibinātājiem Jānis Jākobsons,” teikts paziņojumā. Tā autori izsaka visdziļāko līdzjūtību mākslinieka tuviniekiem, draugiem un viņa talanta cienītājiem.
Kā vēsta LSM.lv, Jānis Jākobsons dzimis 1959. gadā Rīgā. 1976. gadā viņš absolvējis Lietišķās mākslas vidusskolu, bet 1983. gadā — Latvijas Mākslas akadēmiju. Pēc veiksmīgām personālizstādēm Rīgā astoņdesmitajos gados mākslinieks saņēma uzaicinājumus izstādīties arī ārvalstīs.
Mūža otro pusi Jākobsons pavadīja Ņujorkā, kur darbojās arī kā kurators un bija projekta “Tukku Magi” līdzdibinātājs.
Viņa darbi izstādīti dažādās pasaules valstīs — dizaina muzejos Beļģijā, Somijā un Nīderlandē, kā arī izstādēs Vīnē, Tartu muzejā Igaunijā un Portlendas Mākslas muzejā Oregonas štatā, ASV. Latvijā mākslinieka darbi bijuši apskatāmi Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā un Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā. Tie iekļauti arī privāto galeriju izstādēs un nozīmīgās mākslas kolekcijās.
Jākobsona radošo darbību raksturoja dažādu materiālu un mediju apvienojums. Mākslinieku iedvesmoja gan dzintars, gan mūsdienīgu mediju iespējas, veidojot darbus, kas rosināja skatītājus pētīt mākslinieciskās izpausmes robežas.
Nozīmīgs viņa ieguldījums Latvijas kultūras dzīvē bija starptautiskais mākslas projekts “Tukku Magi”, kas veicina dialogu starp Ziemeļeiropas, Āfrikas un Amerikas kultūrām. To pirms vairākiem gadiem Tukumā Jānis Jākobsons izveidoja kopā ar Zoju Frolovu.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Atvadīšanās no mākslinieka paredzēta sestdien, 17. oktobrī, plkst. 13.00 Rīgas Krematorijā.