Daugavpilī no šautuves nozog divus ieročus: zagļus notver ātrās ēdināšanas restorānā
Daugavpilī divas personas no kādas šautuves nozagušas divus šaujamieročus, taču ilgi baudīt brīvību viņām neizdevās. Pēc plašiem meklēšanas pasākumiem likumsargi iespējamos vainīgos atrada un aizturēja kādā ātrās ēdināšanas restorānā.
Zādzība notika 27. septembrī. Informāciju par pazudušajiem ieročiem policija saņēma ap pulksten 11.40. Meklēšanā nekavējoties iesaistījās Valsts policijas darbinieki, tostarp Speciālo uzdevumu bataljons, kā arī Daugavpils pašvaldības policija.
Meklēšanas laikā likumsargi noskaidroja, ka abas meklētās personas atrodas kādā ātrās ēdināšanas restorānā. Tur viņas aizturēja pašvaldības policija, bet Valsts policija notikuma vietā atrada arī abus nozagtos šaujamieročus.
Jau 29. septembrī tiesa abām aizturētajām personām piemēroja apcietinājumu. Savukārt 9. oktobrī Valsts policija pabeidza izmeklēšanu un nodeva kriminālprocesa materiālus prokuratūrai kriminālvajāšanas sākšanai.
Līdztekus šaujamieroču zādzībai abas personas tiek turētas aizdomās arī par nelikumīgām darbībām ar ieročiem. Krimināllikums paredz atbildību ne tikai par šaujamieroču neatļautu iegādāšanos vai glabāšanu, bet arī par to nēsāšanu un pārvadāšanu bez attiecīgas atļaujas.
Kriminālprocess sākts par šaujamieroču zādzību un nelikumīgām darbībām ar šaujamieročiem. Par šaujamieroču zādzību likums paredz brīvības atņemšanu uz laiku no diviem līdz desmit gadiem, kā arī iespējamu mantas konfiskāciju un probācijas uzraudzību.