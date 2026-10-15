Rīdziniekiem apkure var kļūt ievērojami dārgāka: “Rīgas siltums” brīdina par tarifa pieaugumu
Rīdziniekiem šajā apkures sezonā var nākties maksāt vairāk par siltumu. Pieaugot energoresursu cenām, uzņēmums “Rīgas siltums” brīdina par iespējamu apkures tarifa paaugstināšanu, kas varētu sasniegt pat 20–30%, vēsta 360TV Ziņas.
Uzņēmums norāda, ka apkures sezonai ir gatavs. Jau septembra beigās vairāk nekā 94% ēku siltummezglu bija sagatavoti apkures pieslēgšanai. Tomēr energoresursu cenu kāpums rada bažas par apkures izmaksām, tādēļ tiek meklēti risinājumi, kā nepieļaut pārāk strauju tarifa pieaugumu.
Iespējamais tarifa pieaugums nozīmētu arī lielākus apkures rēķinus rīdziniekiem, taču konkrētais sadārdzinājums katrā mājoklī būtu atkarīgs no patērētā siltumenerģijas daudzuma. Pagaidām nav zināms, vai tarifs patiešām tiks paaugstināts un cik liels varētu būt tā pieaugums.
Trešdien Saeimas komisijā tika apspriesti iespējamie izmaksu samazināšanas pasākumi. Sadārdzinājuma ietekmi palīdz mazināt savlaicīgi veiktie dabasgāzes iepirkumi, biokurināmā izmantošana un elastīgāka siltumenerģijas tirgus darbība.
Ilgtermiņā “Rīgas siltums” plāno ieguldīt biomasas izmantošanā, elektrifikācijā un siltuma uzkrāšanas projektos. Tas ļautu samazināt atkarību no dabasgāzes un tās cenu svārstībām, nākotnē padarot apkures izmaksas stabilākas.