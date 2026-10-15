Dzīvnieks nav lieta! Saeima pieņem būtiskas izmaiņas Civillikumā
Saeima galīgajā lasījumā pieņēmusi grozījumus Civillikumā, kas paredz, ka dzīvnieki turpmāk likumā tiks atzīti nevis par lietām, bet gan par dzīvām un justspējīgām būtnēm. Izmaiņu mērķis ir nostiprināt dzīvnieku īpašo statusu un uzsvērt, ka to vērtību nevar noteikt tikai naudā.
“Civiltiesiskajās attiecībās dzīvnieku nevar vērtēt tikai kā lietu, kuras vērtību nosaka naudā. Dzīvnieka dzīvība un labturība ir nozīmīgas un aizsargājamas vērtības, kas atbilst mūsdienu sabiedrības ētiskajai izpratnei,” iepriekš uzsvēris Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētājs Andrejs Judins.
Vienlaikus dzīvnieki arī turpmāk saglabās civiltiesību objektu statusu, taču uz tiem attiecināmie īpašuma tiesību noteikumi būs piemērojami tikai tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar dzīvnieku kā dzīvu un justspējīgu būtņu dabu un dzīvnieku aizsardzības prasībām. Grozījumi paredz arī precizējumus attiecībā uz dzīvnieku nodarītu kaitējumu.
Izmaiņas Civillikumā rosinātas pēc sabiedrības iniciatīvas “Likumā noteikt, ka dzīvnieks nav manta, bet dzīva būtne”, kuru parakstījuši vairāk nekā 35 000 iedzīvotāju. Dzīvnieku aizsardzību Latvijā arī turpmāk regulēs Dzīvnieku aizsardzības likums.