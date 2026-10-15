Labas ziņas autovadītājiem: Saeima paplašina iespējas saņemt OCTA atlīdzību
Saeima galīgajā lasījumā pieņēmusi grozījumus OCTA likumā, kas paplašinās ceļu satiksmes negadījumos cietušo iespējas saņemt apdrošināšanas atlīdzību.
Viena no būtiskākajām izmaiņām paredz, ka noteiktos gadījumos autovadītāji pēc negadījuma varēs vērsties pie sava apdrošinātāja, nevis pie vainīgās personas apdrošināšanas kompānijas.
Jaunā kārtība stāsies spēkā no 2027. gada 1. jūlija un attieksies uz apdrošināšanas līgumiem, kas noslēgti pēc šī datuma. Tādējādi cietušajiem noteiktās situācijās būs iespēja atlīdzības jautājumus kārtot ar sev jau zināmu apdrošinātāju.
Paplašinātas arī iespējas saņemt atlīdzību gadījumos, kad negadījumu izraisījušais transportlīdzeklis nav noskaidrots. Turpmāk atlīdzību varēs saņemt arī tad, ja automašīnai nodarīti tik nopietni bojājumi, ka tai tiek anulēta atļauja piedalīties ceļu satiksmē. Šīs izmaiņas attieksies uz negadījumiem, kas notikuši no 2027. gada 1. janvāra.
Grozījumi paredz arī izmaiņas Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja darbībā. Tā deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildi turpmāk pārraudzīs Finanšu ministrija, kā arī tiks pilnveidota sūdzību izskatīšanas kārtība un Garantijas fonda pārvaldība. Nepieciešamības gadījumā būs iespējams nodrošināt papildu līdzekļus apdrošināšanas atlīdzību izmaksām.