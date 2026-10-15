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Sabiedrība
Šodien 09:47
"airBaltic" lidmašīna veikusi ārkārtas nosēšanos Briseles lidostā
Latvijas lidsabiedrības "airBaltic" lidmašīna trešdienas vakarā tehnisku problēmu dēļ veikusi ārkārtas nosēšanos Briseles lidostā.
To Beļģijas ziņu aģentūrai "Belga" apstiprinājis lidostas pārstāvis. Lidmašīna bija izlidojusi no Vācijas galvaspilsētas Berlīnes, un tās galamērķis bija Briseles lidosta Zaventemā.
Pirmais ziņojums par incidentu saņemts īsi pirms plkst. 22.00. Neviens cilvēks nav cietis. Kā norādīja lidostas pārstāvis, ārkārtas nosēšanās noritējusi bez sarežģījumiem.
Pagaidām nav zināms, kāda veida tehniskās problēmas radušās un kas tās izraisījis.