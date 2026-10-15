"airBaltic" lidmašīna veikusi ārkārtas nosēšanos Briseles lidostā
Foto: Evija Trifanova/LETA
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Sabiedrība

"airBaltic" lidmašīna veikusi ārkārtas nosēšanos Briseles lidostā

Ziņu nodaļa

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Latvijas lidsabiedrības "airBaltic" lidmašīna trešdienas vakarā tehnisku problēmu dēļ veikusi ārkārtas nosēšanos Briseles lidostā.

"airBaltic" lidmašīna veikusi ārkārtas nosēšanos B...

To Beļģijas ziņu aģentūrai "Belga" apstiprinājis lidostas pārstāvis. Lidmašīna bija izlidojusi no Vācijas galvaspilsētas Berlīnes, un tās galamērķis bija Briseles lidosta Zaventemā.

Pirmais ziņojums par incidentu saņemts īsi pirms plkst. 22.00. Neviens cilvēks nav cietis. Kā norādīja lidostas pārstāvis, ārkārtas nosēšanās noritējusi bez sarežģījumiem.

Pagaidām nav zināms, kāda veida tehniskās problēmas radušās un kas tās izraisījis.

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