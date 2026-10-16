"Ja neko citu nav redzējis, tad..." Viens ceļojums uz ārzemēm liek latvietim citām acīm paraudzīties uz savu valsti
Tīras ielas, drošība, izglītība un piekļuve informācijai – daudzi Latvijas iedzīvotāji to uztver kā pašsaprotamu un tikai pēc ceļojumiem uz citām valstīm sāk novērtēt lietas, kas ikdienā šķiet tik ierastas.
Ceļojums uz Maroku licis kādam Latvijas iedzīvotājam citām acīm paraudzīties uz dzīvi dzimtenē. Redzot, kādos apstākļos dzīvo bērni attālos ciematos, viņš aizdomājies par to, cik daudz iespēju ir Latvijas iedzīvotājiem un cik bieži cilvēki tās nepamana, koncentrējoties uz problēmām.
Savās pārdomās vīrietis dalījies sociālajos tīklos, un viņa ieraksts izraisījis diskusiju. Vieni piekrituši, ka Latvijas iedzīvotāji pārāk bieži sūdzas par dzīvi, savukārt citi atgādinājuši, ka viss ir relatīvs un grūtības pastāv jebkurā valstī.
"Es atgriezos no Marokas un pirmo reizi tik skaidri apzinājos, cik daudz mums ir dots," rakstīja ieraksta autors. Pēc viņa teiktā, nomaļos lauku ciematos viņš redzējis bērnus, kuriem nav ne tuvu tādu iespēju, kādas ir ikvienam Latvijā dzīvojošajam.
"Šeit ir tīrs, viss ir sakārtots un drošs. Mums ir pieejama informācija, izglītība un rīki, lai mācītos, radītu, izmantotu iespējas un rīkotos," uzsvēra vīrietis.
Vienlaikus ieraksta autors uzskata, ka Latvijas iedzīvotāji nereti izvēlas apspriest trūkumus un sūdzēties par to, cik viss ir slikti, nevis izmantot pieejamās iespējas.
"Es tā negribu. Iespējas ir mūsu pašu rokās, un neviens cits tās mūsu vietā neizmantos. Tāpēc mans mērķis ir mazāk žēloties un vairāk darīt," viņš secināja.
"Ja cilvēks neko citu nav redzējis, iespējas nav tik viegli pamanāmas"
Daži komentētāji atzina, ka arī pēc dzīves ārzemēs vai atgriešanās no ceļojumiem sākuši uz Latviju raudzīties citādi.
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Kāda diskusijas dalībniece pastāstīja, ka pirms četriem mēnešiem atgriezusies no Spānijas un bieži aizdomājas par to, cik daudz laba ir Latvijā. Viņa atcerējās kādu publikāciju par sievieti vārdā Evika, kura sacījusi, ka Latvijā ir daudz iemeslu lepoties.
Pēc komentētājas teiktā, toreiz komentāros sieviete tikusi izsmieta, cilvēkiem apgalvojot, ka nav ar ko lepoties un viss ir slikti. "Man šķiet, ja cilvēks neko citu nav redzējis, viņš tik ļoti nepamana pieejamās iespējas," savās pārdomās dalījās komentētāja.
Cits diskusijas dalībnieks pastāstīja, ka pēc tāliem ceļojumiem ierastas ikdienas lietas uz kādu laiku iegūst īpašu vērtību. "Pēc atgriešanās no tāliem ceļojumiem arī ikdienišķas lietas kādu laiku šķiet citādas: tīra iela, kluss vakars, kaimiņu veikala skatlogs," viņš rakstīja. Vīrietis strādā ar LED neona izkārtnēm un atzina, ka pēc ceļojuma pat uz apgaismojumu savā darbnīcā raugās tā, it kā to redzētu pirmo reizi.
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Vēl kāda diskusijas dalībniece uzskata, ka cilvēki, kuri pastāvīgi sūdzas par dzīvi Latvijā, iespējams, vienkārši pārāk maz ceļojuši. "Nav pat obligāti jādodas uz citiem kontinentiem – jau ārpus Eiropas Savienības var pamanīt diezgan daudz atšķirību," viņa norādīja.
Vieni runā par pateicību, citi – par laimi bez materiālās labklājības
Diskusijā izskanēja arī asāks viedoklis. Kāda komentētāja paziņoja, ka daļa iedzīvotāju neizmanto iespējas, kas Latvijā pieejamas bez maksas, un to skaidroja ar intelekta trūkumu.
Citi diskusijas dalībnieki pievērsa uzmanību tam, ka materiālā labklājība ne vienmēr padara cilvēkus laimīgus. Kāda komentētāja pastāstīja, ka pēc ceļojuma uz Indiju aptuveni pusgadu bijusi spēcīgu iespaidu varā. Pēc viņas novērojumiem, cilvēki tur dzīvo ļoti pieticīgos apstākļos, taču daudzi izskatās laimīgāki nekā Latvijas iedzīvotāji.
"Viņi tur dzīvo tādos apstākļos, viņiem nekā nav, bet lielākā daļa izskatījās laimīgāki nekā mēs," viņa rakstīja. Vienlaikus sieviete uzsvēra, ka viņai ir svarīgi būt pateicīgai par komfortablu dzīvi, tomēr laiku pa laikam ir lietderīgi iziet ārpus ierastās vides.
Cita diskusijas dalībniece piekrita šim novērojumam, savu domu formulējot šādi: "Kārtējais pierādījums tam, ka materiālās lietas tevi nepadarīs laimīgu, kamēr pats nejutīsies laimīgs savā būtībā."