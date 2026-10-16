Ugunsgrēkā cietušais Krustkalnu ciema nams (05.10.2026.)
Deviņus mēnešus pēc traģiskā ugunsgrēka Krustkalnu ciemā, kurā dzīvību zaudēja divi bērni, notikuma vieta no malas vairs īpaši neliecina par ...
FOTO: deviņus mēnešus pēc traģiskā ugunsgrēka Krustkalnos - kas mainījies un kas zināms par izmeklēšanu?
Deviņus mēnešus pēc traģiskā ugunsgrēka Krustkalnu ciemā, kurā dzīvību zaudēja divi bērni, notikuma vieta no malas vairs īpaši neliecina par piedzīvoto nelaimi. Ja teritoriju neieskautu žogs, garāmbraucējiem būtu grūti nojaust, ka tieši šeit janvārī notika traģēdija, kas satricināja vietējos iedzīvotājus. Tikmēr lietā noticis pavērsiens — prokuratūra atcēlusi iepriekš pieņemto lēmumu par kriminālprocesa izbeigšanu, un izmeklēšana turpinās.
Traģēdija notika 16. janvāra rītā Krustkalnu ciemā, Ķekavas pagastā. Četrstāvu dzīvojamās mājas pirmā stāva dzīvoklī izcēlās ugunsgrēks, kurā dzīvību zaudēja divi bērni — piecus un 15 gadus veci. Smagus ievainojumus guva arī bērnu māte un vēl viens mazāks bērns.
No ēkas tika izglābti vai evakuēti vairāki desmiti cilvēku. Notikušais raisīja jautājumus par traģēdijas apstākļiem un atbildību par notikušo.
Kriminālprocesu bija izbeiguši, taču lēmums atcelts
Pēc ugunsgrēka Valsts policija sāka kriminālprocesu, lai noskaidrotu traģēdijas apstākļus. Tomēr 2026. gada 10. augustā policija nolēma kriminālprocesu izbeigt, jo izmeklēšanā netika konstatēta fizisko vai juridisko personu atbildība.
Cietušās ģimenes advokāte Karīna Landmesere šo lēmumu apstrīdēja, norādot uz, viņas ieskatā, nepilnībām izmeklēšanā.
Jauns.lv vērsās Valsts policijā, lai noskaidrotu, kā lieta virzījusies tālāk.
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Kā portālu Jauns.lv informēja Valsts policijā, šā gada 21. septembrī Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Pirmstiesas kriminālprocesa un tiesvedības koordinācijas nodaļas prokurore pieņēma lēmumu atcelt lēmumu par kriminālprocesa izbeigšanu.
Tas nozīmē, ka izmeklēšana turpinās. Valsts policija norāda, ka darbs kriminālprocesā notiek ciešā sadarbībā ar uzraugošo prokuroru.
“Tikīdz būs publiski sniedzamas ziņas, informēsim,” norādīja policijā. Tādējādi, lai gan sākotnēji kriminālprocess tika izbeigts, lieta nav noslēgta un izmeklēšana turpinās.
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