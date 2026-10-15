“Vienīgā pareizā atbilde ir vēl pastiprināt sankcijas!” Braže asi reaģē uz Trampa iecerēm attiecībā uz Krieviju
Eiropas Savienībai uz pretrunīgajiem ASV signāliem par sankcijām pret Krieviju jāatbild ar vēl stingrākiem ierobežojumiem un lielāku atbalstu Ukrainai. To intervijā Latvijas Televīzijas raidījumā “Rīta panorāma” uzsvēra ārlietu ministre Baiba Braže (JV).
Ministre atzina, ka ASV prezidenta Donalda Trampa izteikumi dažkārt pārsteidz pat diplomātus un rada sarežģījumus. Tomēr, viņasprāt, Latvijas un ASV attiecības jāvērtē pēc konkrētiem lēmumiem un praktiskās sadarbības. Pašlaik neesot pierādījumu, ka Latvijas stratēģiskā partnerība ar ASV vai sadarbība NATO būtu mainījusies.
Vienlaikus Braže neslēpa bažas par pretrunīgajiem Vašingtonas paziņojumiem, tostarp iespējamu sankciju atvieglošanu Krievijas dīzeļdegvielas eksportam. Viņasprāt, Eiropai uz šādiem signāliem jāatbild ar konkrētu rīcību, nevis savstarpēju kritiku. “Vienīgā pareizā atbilde ir vēl pastiprināt sankcijas,” uzsvēra ministre.
Kā vienu no nepieciešamajiem soļiem Braže minēja Krievijas graudu tranzīta aizliegumu visā Eiropas Savienībā. Tāpat viņa aicināja atjaunot sankcijas diviem Krievijas miljardieriem, kuri iepriekš izslēgti no sankciju saraksta. Baltijas valstis jau iesniegušas attiecīgu priekšlikumu.
Runājot par iespējamo enerģētikas pamieru, ministre norādīja, ka Krievijas rīcība neliecina par vēlmi pārtraukt uzbrukumus Ukrainai. Triecieni civilajiem objektiem un iedzīvotājiem turpinās, tādēļ pagaidām nav pamata runāt par reālu pamieru. “Tas barbariskais režīms jau neko nav mainījis,” sacīja Braže.
Ministre uzsvēra, ka Ukrainai jāturpina sniegt praktisku palīdzību, tostarp militāru un finansiālu atbalstu. Viņa arī aicināja Latvijas iedzīvotājus iesaistīties Ukrainas atbalstīšanā, ziedojot tās vajadzībām.