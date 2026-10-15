Izklaidība virtuvē var maksāt dzīvību: Rīgā no dzīvojamās mājas evakuējas pieci cilvēki
Aizvadītajā diennaktī Latvijā izcēlušies vairāki ugunsgrēki, kuru iemesls bijis bez uzraudzības atstāts ēdiens. Vienā no gadījumiem Rīgā no sešstāvu dzīvojamās mājas nācies evakuēties pieciem cilvēkiem, informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests.
Trešdien neilgi pirms plkst. 21.30 ugunsdzēsēji saņēma izsaukumu uz Smilšu ielu Rīgā, kur sestā stāva dzīvoklī bija piededzis uz plīts atstāts ēdiens. Degšana notikusi nelielā, 0,1 kvadrātmetra platībā, un ugunsgrēks likvidēts vēl pirms glābēju ierašanās. No ēkas pašu spēkiem evakuējās pieci cilvēki.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) norāda, ka šādi izsaukumi tiek saņemti teju katru dienu. Iedzīvotāji ziņo par dūmiem kāpņutelpās vai dzīvokļos, taču, ierodoties notikuma vietā, glābēji nereti konstatē, ka virtuvē piededzis ēdiens, kamēr mājokļa iemītnieki devušies prom vai aizmiguši.
Glābēji atgādina, ka ēdiena gatavošanas laikā nedrīkst atstāt plīti bez uzraudzības pat uz īsu brīdi. Piededzis ēdiens var radīt spēcīgu sadūmojumu, kas apdraud cilvēku veselību, savukārt karstuma ietekmē var aizdegties arī plīts tuvumā esošie priekšmeti.
Kopumā aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 42 izsaukumus, no kuriem 12 bija saistīti ar ugunsgrēku dzēšanu, 19 – ar glābšanas darbiem, bet 11 izrādījās maldinājumi. Ugunsdzēsēji devās arī uz izsaukumiem, kuros dega automašīna, elektrības stabs, elektrības skapis, sausā zāle, sodrēji un atkritumu tvertne