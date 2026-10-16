Noskaidroti Eiropas fondu veiksmīgākie ieguldījumi, par ko cīnījās arī Latvija. Kā mums veicās?
Eiropas Komisijas Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorāts trešdienas, 14. oktobra, vakarā paziņoja konkursa “Regiostars” uzvarētājus – veiksmīgākos projektus Eiropas Savienībā, kuros vislietderīgāk ieguldīti Kohēzijas fondu līdzekļi. No 274 projektiem tika izvirzīti 25 finālisti, starp kuriem trīs bija saistīti arī ar Latviju. Nu kļuvis skaidrs, vai arī latvieši ir starp uzvarētājiem.
Jauns.lv jau rakstīja, ka Eiropas Savienībā (ES) kopš 2008. gada notiek sīva konkurence starp simtiem ES finansētu projektu, lai no tiem izvēlētos pašus izcilākos. Profesionāļi izvēlas uzvarētājus piecās kategorijās (“Konkurētspējīga un vieda Eiropa”, “Zaļā Eiropa”, “Savienota Eiropa”, “Sociāla un iekļaujoša Eiropa” un “Iedzīvotājiem tuvāka Eiropa”), bet eiropieši, arī Latvijas iedzīvotāji, tiešsaistes balsojumā izvēlas savu favorītu starp visiem projektiem. No 25 projektiem trīs bija saistīti ar Latviju:
* “Bērza tāss dārgumi – Latvijas zaļā nafta” (nominācijā “Zaļā Eiropa”; Birch Bark – Latvia’s Green Gold): Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta projekts, kura ietvaros izstrādāta patentēta tehnoloģija, kas ļauj no bērza tāss iegūt vērtīgas betulīna mikrodaļiņas izmantošanai kosmētikā, uztura bagātinātājos un citās nozarēs; * “Vēsturiskais ceļš: Raudondvare–Bauska” (nominācijā “Iedzīvotājiem tuvāka Eiropa”; Raudondvaris–Bauska: Heritage Without Borders): Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības projekts, kura ietvaros Bauskas pils un Raudondvares muiža Lietuvā attīstītas par tūrisma galamērķiem, kas piesaista apmeklētājus visa gada garumā un * “Baltijas jūras reģiona kultūras pērles” (nominācijā “Iedzīvotājiem tuvāka Eiropa”; BSR Cultural Pearls): Zviedrijas, Somijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas, Vācijas un Dānijas kopprojekts, kura mērķis ir panākt, lai kopienas (mazpilsētas) kļūtu stiprākas, noturīgākas pret dažādiem izaicinājumiem un to dzīvesvide būtu pievilcīgāka. 2024. gadā par projekta pērli tika atzīta Rūjiena, pērn – Smiltene, bet šogad šim titulam gan nav izvirzīta neviena Latvijas pilsēta.
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ES galvaspilsētā Briselē trešdienas vakarā tika paziņoti “Regiostars 2026” balvu ieguvēji. Šā gada uzvarētāji pārstāv dažādas jomas – no inovācijām un pētniecības līdz vides atjaunošanai un sociālajai iekļaušanai. Uzvarētāji ir:
* Kategorijā “Konkurētspējīga un vieda Eiropa” Slovākijas projekts “AI Holopresence”, ko veica uzņēmums “Matsuko| MATSUKO sadarbībā ar Pavola Jozefa Šafārika universitāti, kura ietvaros izstrādāts ģeneratīvā mākslīgā intelekta risinājums fotoreālistiskai cilvēku trīsdimensiju atveidošanai, kas ļauj cilvēkiem tikties paplašinātās realitātes vidē, piedaloties tajā ar savu reālistisko digitālo atveidu, nevis avatāru vai parastu videoattēlu. Šim projektam no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) bija atvēlēti 61 245 eiro.
* Kategorijā “Zaļā Eiropa” Vācijas projekts “eLiRec” - videi draudzīgāka akumulatoru pārstrāde. Šim projektam no ERAF bija atvēlēti 329 000 eiro, lai risinātu vienu no galvenajiem zaļās pārkārtošanās izaicinājumiem: kā videi draudzīgākā un efektīvākā veidā atgūt vērtīgas izejvielas. Projektā tiek izstrādāti inovatīvi pārstrādes risinājumi, kas samazina ietekmi uz vidi un veicina aprites ekonomiku, vienlaikus stiprinot Eiropas stratēģisko autonomiju kritiski svarīgo izejvielu jomā.
* Kategorijā “Savienota Eiropa” Grieķijas projekts “Aleksandrupoles neatkarīgā dabasgāzes sistēma”, kuras izveidē ieguldīti vairāk nekā 178 miljoni eiro no ERAF. Projekta mērķis ir stiprināt enerģētisko savienojamību un energoapgādes drošību Dienvidaustrumeiropā, izveidojot jaunu peldošo sašķidrinātās dabasgāzes termināli netālu no Aleksandrupoles pilsētas Grieķijas ziemeļos.
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* Kategorijā “Sociāla un iekļaujoša Eiropa” Vācijas projekts “Brothers”, kura mērķis ir novērst vardarbību pret sievietēm, īpašu uzmanību pievēršot jauniem vīriešiem, skolai un dažādu jomu speciālistiem. Projekts saņēmis vairāk nekā 193 000 eiro finansējumu no Eiropas Sociālā fonda.
* Kategorijā “Iedzīvotājiem tuvāka Eiropa” Čehijas projekts “Together in Žďár” (“Kopā Ždjārā”). Ždjāra pie Sāzavas ir pilsēta Čehijas iekšzemē ar aptuveni 20 000 iedzīvotāju. Izmantojot gandrīz 813 000 eiro Eiropas Savienības finansējumu, pilsētā tika atjaunota publiskā bibliotēka, pārvēršot to par nozīmīgu vietējās kopienas centru.
* Kā ik gadu, arī šoreiz sabiedrība tika aicināta balsot par savu iecienītāko projektu no konkursa finālistu vidus. Šogad sabiedrības simpātiju balvu ieguva Portugāles projekts “Porto Comprehensive Cancer Center”, kas saņēmis gandrīz 15 miljonus eiro finansējumu no ERAF un ir palīdzējis pārvērst Portugāles ziemeļu reģionu par nozīmīgu precīzijas onkoloģijas centru. Projekta ietvaros izveidota Portugālē pirmā precīzijas onkoloģijas programma (mūsdienīga pieeja vēža diagnostikai un ārstēšanai, kurā terapija tiek pielāgota konkrētā pacienta audzēja bioloģiskajām un ģenētiskajām īpatnībām).
Kā redzams, šogad neviens Eiropas projekts, kas saistīts ar Latviju, laureāta godu nav plūcis (tāpat kā iepriekšējos gados), bet tas vien jau ir sasniegums, ka pēdējos gados starp simtiem Eiropas finansētu projektu labāko divdesmitpieceniekā iekļūst Latvijā īstenotās idejas. Tā pērn starp nominētajiem bija projekts “Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un attīstība”, bet 2024. gadā divi projekti – Latvijā izstrādātā ierīce ādas vēža agrīnai diagnostikai un viedās transporta sistēmas Latvijā un Igaunijā ierosme “Smart E67”. Jāpiebilst, ka konkursam “Regiostars” ir simboliska nozīme, kas saistīta ar projektu popularizēšanu Eiropas mērogā. “Regiostars” balvas kļuvušas par Eiropas mēroga izcilības apliecinājumu ES finansētām iniciatīvām.