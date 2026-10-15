Visbiežāk autovadītāji sodīti par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu.
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Šodien 08:27
Uz Latvijas ceļiem diennakts laikā desmit cietušie; pieķerti arī vairāki dzērājšoferi
Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 109 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši desmit cilvēki. Vienlaikus Valsts policija par dažādiem ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem pieņēmusi 392 administratīvā pārkāpuma lēmumus.
Visbiežāk autovadītāji sodīti par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu – kopumā pieņemti 174 lēmumi. Vēl divi lēmumi pieņemti par agresīvu braukšanu.
Savukārt par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā sākti seši kriminālprocesi. Vēl viens kriminālprocess sākts par iespējamu transportlīdzekļa vadīšanu narkotisko vielu ietekmē.
Jāatgādina, ka Latvijā par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā, ja alkohola koncentrācija pārsniedz 1,5 promiles, paredzēta kriminālatbildība. Kriminālatbildība paredzēta arī par transportlīdzekļa vadīšanu narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē. Par šādiem pārkāpumiem var draudēt ne tikai naudas sods un transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšana, bet arī brīvības atņemšana.