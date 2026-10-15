Vai izdosies pārspēt 574 kilogramu rekordu? Rīgā šodien noskaidros Latvijas brangāko rudens ogu
Šodien, 15. oktobrī, Rīgā norisināsies Latvijas lielākā ķirbja čempionāts, kurā noskaidros šī gada iespaidīgāko rudens ogu. Pasākums sāksies plkst. 14 Bērnu slimnīcas Taureņu laukumā, informē čempionāta rīkotājs “Maxima Latvija”.
Čempionāta laikā tiks svērti un mērīti izaudzētie ķirbji, lai noteiktu šī gada uzvarētāju. Intrigu rada jautājums, vai kādam izdosies pārspēt līdzšinējo Latvijas rekordu – 574 kilogramus. To 2018. gadā uzstādīja Luīzas Neimanes Kuldīgas novadā izaudzētais ķirbis.
Šogad par čempionāta norises vietu izvēlēta Bērnu slimnīca, lai ar dažādām aktivitātēm un svētku atmosfēru iepriecinātu mazos pacientus, viņu ģimenes un slimnīcas darbiniekus. Pasākuma rīkotāji cer, ka neparasti lielie ķirbji sagādās prieku gan bērniem, gan pieaugušajiem.
Šim čempionātam būs arī kāds cits mērķis. “Maxima Latvija” ziedos Bērnu slimnīcai ķirbjus, kas vēlāk tiks izmantoti maltīšu pagatavošanai pacientiem. Šī iniciatīva papildinās uzņēmuma sadarbību ar slimnīcu un Bērnu slimnīcas fondu projektā “Ēstprieks”.