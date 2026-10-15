ASV vēlas pārņemt kontroli pār daļu iesaldēto Krievijas miljardu; Eiropa kategoriski iebilst
ASV ierosinājušas Eiropas valstīm atbloķēt daļu iesaldēto Krievijas aktīvu un nodot tos Vašingtonas kontrolē, lai veicinātu miera sarunu atsākšanu ar Maskavu. Par šādu ieceri vēsta britu laikraksts “Financial Times”, atsaucoties uz četriem informētiem avotiem.
Priekšlikumu 10. oktobrī Maiami notikušajās sarunās izvirzījuši ASV prezidenta Donalda Trampa pārstāvji Stīvs Vitkofs un Džareds Kušners. Tikšanās laikā ar Ukrainas, Eiropas valstu, Eiropas Savienības (ES) un NATO amatpersonām apspriesta iespēja pārvietot daļu iesaldēto Krievijas līdzekļu uz īpaši izveidotu finanšu struktūru, kuru kontrolētu Trampa administrācija.
Tomēr Eiropas pārstāvji šo ieceri kategoriski noraidījuši. Viņi uzsvēruši, ka nevēlas zaudēt kontroli pār iesaldētajiem Krievijas aktīviem vai pieļaut, ka kaut daļa no tiem tiek atdota Maskavai. Tikmēr kāda ASV amatpersona norādījusi, ka aktīvu izmantošanas iespējas joprojām tiek apspriestas kā daļa no iespējamā visaptverošā miera līguma.
Kā skaidrojusi kāda ASV amatpersona, sarunās apspriesti vairāki iespējamie risinājumi, kā nākotnē izmantot iesaldētos Krievijas līdzekļus. Viens no variantiem paredzētu tos pārvaldīt ar jaunas finanšu struktūras starpniecību, taču pagaidām nav panākta vienošanās ne par konkrētu mehānismu, ne par to, kādiem mērķiem nauda tiktu novirzīta.
Pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. gadā Rietumvalstis iesaldēja aptuveni 260 miljardus eiro Krievijas Centrālās bankas aktīvu. Lielākā daļa šo līdzekļu atrodas Eiropas Savienībā, galvenokārt Beļģijas finanšu depozitārijā “Euroclear”. Iepriekš ASV sarunvedēji arī piedāvājuši Krievijai dažādus ekonomiskos stimulus apmaiņā pret daļēju pamieru Ukrainā.