“Spēcīga valoda veido drošu Latviju!” Prezidents Rinkēvičs ar īpašu vēstījumu sveic Valsts valodas dienā
Šodien, 15. oktobrī, Latvijā atzīmē Valsts valodas dienu, aicinot pievērst uzmanību latviešu valodas nozīmei un tās lietojumam ikdienā. Šajā dienā 54 Latvijas izglītības iestādēs norisināsies īpašs sociālais eksperiments, savukārt Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs atgādina, ka latviešu valoda ir Latvijas valsts pamats.
“Spēcīga valoda veido drošu Latviju. Un bagāta valoda veido bagātu tautu,” savā apsveikumā uzsver Rinkēvičs. Viņš norāda, ka latviešu valoda palīdz saprasties un satuvina cilvēkus, kuriem Latvija ir dārga, kā arī pateicas visiem, kuri ikdienā latviešu valodā raksta, runā un dzied.
Prezidents aicina šajā dienā īpaši novērtēt latviešu literatūru un izlasīt kādu pašmāju rakstnieka vai dzejnieka darbu. “Sargāsim latviešu valodu – tā mēs sargājam arī savu mīļo Latviju,” mudina Rinkēvičs.
Tikmēr 54 Latvijas izglītības iestādēs norisināsies sociālais eksperiments “Slepenais kods VV”, kurā piedalīsies 117 skolēni no 7. līdz 12. klasei. Viņu uzdevums būs aicināt apkārtējos paraudzīties uz latviešu valodu no neierasta skatpunkta. Eksperimenta rezultātus Latviešu valodas aģentūra publiskos 19. oktobrī.
Valsts valodas dienai veltīts pasākums notiks arī Ludzas vidusskolā, kur plkst. 12.30 skolēni un pedagogi no Ludzas, Zilupes un Kārsavas diskutēs par latviešu valodas nozīmi, tās vietu citu valodu saimē un jauniešu valodas radošumu.
Valsts valodas dienu Latvijā atzīmē kopš 2021. gada. Par tās datumu izraudzīts 15. oktobris, jo šajā dienā 1998. gadā Saeima Satversmē nostiprināja latviešu valodas kā valsts valodas statusu.