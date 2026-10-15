Latvijā turpina samazināties dzimstība: CSP atklāj neiepriecinošus datus par šo gadu
Latvijā turpina samazināties jaundzimušo skaits. Šā gada pirmajos astoņos mēnešos reģistrēti 7648 jaundzimušie, kas ir par 4,8% jeb 387 mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn, liecina Centrālās statistikas pārvaldes provizoriskie dati.
No visiem šogad reģistrētajiem jaundzimušajiem 3942 bija zēni, bet 3706 – meitenes. Salīdzinot ar pagājušā gada attiecīgo periodu, zēnu skaits samazinājies par 5,8%, savukārt meiteņu – par 3,8%.
Augustā otro mēnesi pēc kārtas jaundzimušo skaits pārsniedza tūkstoti, sasniedzot 1035. Tomēr arī tas ir par 5,9% jeb 65 jaundzimušajiem mazāk nekā pērnā gada augustā. Šajā mēnesī reģistrēti 538 zēni un 497 meitenes.
Vienlaikus gada pirmajos astoņos mēnešos Latvijā reģistrēti 17 218 mirušie, kas ir par 1,3% mazāk nekā pērn. Neraugoties uz nelielo mirstības samazinājumu, mirušo skaits par 9570 pārsniedzis jaundzimušo skaitu. Salīdzinājumam – pagājušā gada attiecīgajā periodā šī starpība bija 9402.
Tas nozīmē, ka iedzīvotāju dabiskais samazinājums šogad bijis vēl lielāks nekā pērn. Lai gan mirušo skaits nedaudz sarucis, jaundzimušo skaita kritums bijis straujāks, tādēļ demogrāfiskā situācija turpina pasliktināties.
Samazinājies arī reģistrēto laulību skaits. Šogad līdz augusta beigām Latvijā noslēgtas 7050 laulības, kas ir par 7,5% mazāk nekā pirms gada. Savukārt 1. septembrī Latvijas iedzīvotāju skaits provizoriski bija 1,83 miljoni.