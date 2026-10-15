Ceturtdien gaiss iesils līdz +14 grādiem; oktobra sākums Latvijā bijis neierasti silts
Ceturtdien, 15. oktobrī, Latvijā saglabāsies lielākoties mākoņains laiks, tomēr vietām debesis skaidrosies un uzspīdēs saule. Būtiski nokrišņi nav gaidāmi, prognozē sinoptiķi.
Pūtīs lēns vējš, un gaisa temperatūra dienas laikā sasniegs +9 līdz +14 grādus. Arī Rīgā diena paies bez lietus, un starp mākoņiem brīžiem uzspīdēs saule. Galvaspilsētā pūtīs lēns dienvidu, dienvidaustrumu vējš, bet gaiss iesils līdz +12 grādiem.
Tikmēr oktobra pirmās desmit dienas Latvijā bijušas siltākas nekā ierasts. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati liecina, ka vidējā gaisa temperatūra sasniegusi +11,7 grādus, kas ir par 2,8 grādiem virs normas. Vissiltākais bijis 1. oktobrī Ventspilī, kur gaiss iesilis līdz +21,6 grādiem, savukārt zemākā temperatūra – +1,6 grādi – reģistrēta 3. oktobrī Daugavpilī.
Oktobra sākums bijis arī salīdzinoši sauss – nokrišņu daudzums valstī vidēji sasniedzis vien 59% no ierastās normas. Visvairāk lijis Siguldā, bet vismazāk nokrišņu reģistrēts Kalnciemā. Lai gan pēdējā mēneša mitruma rādītāji lielākoties bijuši normas robežās, trīs mēnešu periodā daudzviet Latvijā saglabājies paaugstināts mitruma līmenis.