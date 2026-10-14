Nedēļas nogalē Latvijā vizītē ieradīsies Ukrainas grieķu katoļu baznīcas vadītājs.
Sabiedrība
Šodien 20:54
Latvijā ieradīsies Ukrainas grieķu katoļu baznīcas vadītājs - Rīgā paredzēts īpašs dievkalpojums
Šajā nedēļas nogalē, 17. oktobrī un 18. oktobrī, Latvijā vizītē ieradīsies Ukrainas grieķu katoļu baznīcas vadītājs, Kijivas-Haličas virsarhibīskaps Svjatoslavs Ševčuks, pavēstīja Katoļu baznīcas informācijas aģentūrā.
Svētdien, 18. oktobrī, plkst. 12.30 Ševčuks svinēs dievišķo liturģiju Rīgas Svētā Jēkaba katedrālē.
Ševčuks 2026. gada 3. septembrī nosūtīja vēstuli Rīgas arhibīskapam metropolītam Zbigņevam Stankevičam, kurā aicina Latvijas baznīcu un tautu turpināt atbalstīt Ukrainu gan materiāli, gan garīgi tās cīņā par neatkarību.
Vēstulē Ševčuks pauž, ka ienaidnieks, ar kuru Ukrainas tauta sastopas, nav tikai fizisks - kaimiņvalsts ar imperiālistiskām ilgām un neokoloniālām ambīcijām -, bet arī garīgs. Krievijas reliģiskais attaisnojums tās genocidālajam "svētajam karam" ir ķecerīgs pašu kristīgā Evaņģēlija pamatu pārkāpums, uzsver Kijivas-Haličas virsarhibīskaps.