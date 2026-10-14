Pēc vēlēšanām partijā “Mēs mainām noteikumus” izcēlies konflikts - izslēgti trīs biedri
Saeimā neiekļuvusī partija "Mēs mainām noteikumus" (MMN) trešdien valdes sēdē no partijas izslēgusi trīs biedrus, kuri zaudējuši partijas valdes uzticību, informēja politiskā spēka valdes loceklis Jāzeps Baško.
Pēc Baško teiktā, no partijas izslēgti Mārtiņš Krusts, Pēteris Bahurs un Aiga Bahura. Neviens no biedriem uz savas lietas izskatīšanu neesot ieradies.
Lēmums pieņemts neilgi pēc publiskām domstarpībām partijā. Iepriekš Krusts sociālajā medija "X" apgalvoja, ka pēc viņa paziņojuma par kandidēšanu MMN valdes vēlēšanās tiekot organizēta viņa un vairāku ar partiju "Republika" saistītu biedru izslēgšana no politiskā spēka. Vēlāk viņš publiskoja arī plašāku kritiku partijas vadībai.
Savukārt Krusts paziņojumā medijiem apgalvo, ka partijā izveidojušies divi konkurējoši vadības centri un ka pašreizējās valdes lēmumiem esot vien simboliska nozīme. Viņš partijas vadībā notiekošo raksturo kā mēģinājumu pārņemt kontroli pār politisko spēku.
Viņš arī vērš pārmetumus pret partijas sekretāru Baško un valdes locekli Ēriku Pucenu, kritizējot pieņemtos lēmumus par partijas organizatorisko darbu, komunikāciju un sadarbību ar citiem politiskajiem spēkiem.
Krusts norāda, ka starp no partijas komunikācijas grupām izslēgtajiem ir arī vairāki citi aktīvi biedri, tostarp ēnu kabineta pārstāvji, un aicina partijas biedrus par vadības jautājumiem lemt kongresā. Viņš uzskata, ka līdz kongresa norisei un iespējamo tiesvedību noslēgumam pašreizējo valdi nevajadzētu uzskatīt par partijas vadību.
Savukārt Baško iepriekš noliedza, ka MMN notiktu šķelšanās vai tā dēvētā rindu tīrīšana. Viņš Krusta izteikumus raksturoja kā nepamatotus pārmetumus un uzsvēra, ka partijā biedriem jāievēro kopīgi noteikumi un disciplīna. Baško toreiz arī informēja, ka tuvākajā laikā tiks vērtēts jautājums par Krusta iespējamu izslēgšanu no partijas.
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