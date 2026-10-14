Jelgavas pilsētas slimnīcas pediatre Līga Laizāne (1952–2026).
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In memoriam
Šodien 18:10
Mūžībā devusies ilggadējā Jelgavas pilsētas slimnīcas pediatre Līga Laizāne
Aizvadītajā nedēļā mūžībā devusies ilggadējā Jelgavas pilsētas slimnīcas pediatre Līga Laizāne (1952–2026), sociālajos tīklos pavēstījusi slimnīca.
Līga Laizāne Jelgavas pilsētas slimnīcā strādāja kopš 1988. gada. Vairāk nekā trīs gadu desmitus viņa veltīja bērnu veselības aprūpei, sniedzot medicīnisko palīdzību slimnīcas mazajiem pacientiem.
"Viņas ilggadējais darbs un ieguldījums paliek slimnīcas vēsturē un to cilvēku atmiņās, kuru dzīves viņa skārusi," teikts slimnīcas publiskotajā paziņojumā.
Slimnīcas kolektīvs izteicis dziļu līdzjūtību ārstes tuviniekiem, kolēģiem un visiem, kuriem viņa bija tuva.
Arī Jauns.lv redakcija izsaka visdziļāko līdzjūtību Līgas Laizānes ģimenei, tuviniekiem un kolēģiem.