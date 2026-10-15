Sabiedrība
Šodien 05:55
VIDEO: “Mēs negribam karot savā zemē - plāns ir karadarbību pārnest pie ienaidnieka” NBS pulkvedis Guntars Strazdītis par aktuālo drošībā
Šīs nedēļas Jauns.lv raidījumā “Jauns jautājums” parunāsim par drošību. Pagājušajā mēnesī ielās, uz ceļiem, mežos un pilsētās varējām redzēt vairāk militārpersonu, nekā ierasts.
Tas tādēļ, ka visā Latvijā norisinājās gadskārtējās visaptverošās mācības “Namejs”. Tagad tās ir noslēgušās un varam parunāt gan par mācību laikā gūtajām atziņām, gan arī par mūsu gatavību krīzes situācijām.
viesos šoreiz aicinājām pulkvedi Guntaru Strazdīti no NBS apvienotā štāba, kurš par šo visu izstāsta pēc būtības, saprotamā valodā.
Lai uzzinātu, kas iegūts no mācībām “Namejs”, cik labi mums sokas ar mūsdienīgu militāro tehnoloģiju apgūšanu un reālu gatavošanos īstai krīzes situācijai – skaties raidījumu!
Raidījumu “Jauns jautājums” vada žurnālists Sandris Metuzāls. Skaties un uzzini būtisko Jauns.tv jebkurā laikā un vietā!