Brīdinājuma zīme "Uzmanību! uz ceļa strādā".
Runā Rīga
Šodien 16:42
Naktī iespējami trokšņi: Daugavgrīvas ielā Rīgā veiks asfaltēšanu
Daugavgrīvas ielā turpinās brauktuves seguma atjaunošanas darbi, un daļa darbu tiek organizēta nakts stundās, lai pēc iespējas mazāk ietekmētu satiksmes plūsmu. Naktī uz ceturtdienu, 15. oktobri, Daugavgrīvas ielā plānots veikt asfaltēšanas darbus.
Savukārt nākamnedēļ paredzēta asfalta virskārtas ieklāšana Daugavgrīvas un Mazās Ūdens ielas krustojumā.
Rīgas pašvaldība turpina Daugavgrīvas ielas brauktuves seguma atjaunošanu posmā no Kuldīgas ielas līdz Mazajai Ūdens ielai. Būvdarbu laikā atsevišķos ielas posmos iespējami satiksmes ierobežojumi un īslaicīgi satiksmes apgrūtinājumi.
Pašvaldība aicina satiksmes dalībniekus būt uzmanīgiem, sekot līdzi izvietotajām ceļa zīmēm un satiksmes organizācijas izmaiņām, kā arī iespēju robežās savlaicīgi plānot savus ikdienas maršrutus.