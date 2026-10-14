Jēkabpils novadā notiks plānveida militārās mācības. NBS pavēsta, kas iedzīvotājiem jāņem vērā
Šīs nedēļas nogalē Jēkabpils novada teritorijā norisināsies Zemessardzes 3. Latgales brigādes 56. kaujas nodrošinājuma bataljona zemessargu plānveida militārās mācības. Nacionālie bruņotie spēki pavēstījuši, kas iedzīvotājiem jāņem vērā šo mācību laikā.
17. un 18. oktobra mācības notiks ar mērķi uzturēt un pilnveidot zemessargu kaujas prasmes un iemaņas Zemessardzes vienību atbildības teritoriju aizsardzībai. Šo mācību laikā Ķuncu un Ošānu karjeros norisināsies kaujas šaušanas apmācības ar strēlnieku ieročiem.
Mācības ir daļa no Zemessardzes 56. kaujas nodrošinājuma bataljona ikdienas uzdevumu izpildes – valsts sauszemes teritorijas aizsardzības, dabas un tehnogēno katastrofu seku likvidācijas, kaujas atbalsta nodrošināšanas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, personālsastāva sagatavošanas dalībai starptautiskajās operācijās, kā arī citu bataljona funkciju izpildes. Zemessargi praktiski pilnveido spēju darboties dažādos apstākļos, stiprinot bataljona gatavību efektīvi reaģēt dažādās situācijās. Militārās mācības notiks ar Jēkabpils novada pašvaldību, juridiskām un privātām personām saskaņotās teritorijās.
Zemessardzes 56. bataljons dibināts 1991. gada 11. septembrī. Bataljona atbildības teritorija ir Jēkabpils pilsēta un novads, kā arī Madonas novada Varakļānu apvienība. Lai pieteiktos dienestam Zemessardzes 56. kaujas nodrošinājuma bataljonā iedzīvotāji aicināti zvanīt uz tālruni 29135559 vai personīgi ierasties vienībā – Jēkabpilī, Pils rajons 38.
Lai iestātos Zemessardzē jebkurā citā bataljonā, iedzīvotāji aicināti zvanīt uz tālruņa numuru 1811, rakstīt uz e-pastu vai aizpildīt anketu.
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Iedzīvotāju ievērībai!
Mācību laikā Ķuncu un Ošānu karjera šautuves teritorijā un tās apkārtnē iespējama paaugstināta trokšņu un sprādzienu skaņu intensitāte. Jēkabpils novada apkārtnē pārvietosies militārā tehnika, karavīri un zemessargi ar strēlnieku ieročiem.
Šautuves apkārtnē Jēkabpils novadā uz koplietošanas ceļiem ir iespējami īslaicīgi transporta pārvietošanās ierobežojumi, bet tiešā šautuves tuvumā – arī drošības apķēdējums. Aicinām iedzīvotājus ņemt vērā šautuves tuvumā esošo karavīru norādījumus, ievērot drošību, kā arī saglabāt mieru, dzirdot šāvienu izraisītos trokšņus.
Atrodot mācību vietās nezināmus priekšmetus, tos aizliegts aiztikt vai pārvietot. Par atradumu jāziņo tuvākajā Valsts policijas nodaļā (tālruņa numurs 110), vai zvanot uz tālruņa numuru 112.