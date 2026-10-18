Festivāls "Spoku nakts takas" Salaspilī
Salaspils Nacionālajā botāniskajā dārzā no 23. līdz 25. oktobrim jau piekto gadu norisināsies ģimenēm draudzīgais rudens āra festivāls "Spoku nakts ...
FOTO: "Bailes rāda ceļu" - Salaspils botāniskajā dārzā notiks spocīgs rudens festivāls
Salaspils Nacionālajā botāniskajā dārzā no 23. līdz 25. oktobrim jau piekto gadu norisināsies ģimenēm draudzīgais rudens āra festivāls "Spoku nakts takas", kura centrālā tēma šogad ir gaismas un tumsas spēle, informēja pasākuma rīkotāji.
Festivāls apmeklētājus gaidīs katru vakaru no plkst. 17.00 līdz 22.00, piedāvājot dažāda emocionālā piesātinājuma takas, gaismas šovus un aktivitātes. Šā gada pasākuma moto ir "Bailes rāda ceļu". "Vēlamies vēl vairāk izcelt domu, ka bailes nav tikai kaut kas tāds, no kā jābēg. Šeit tās var kļūt par ceļu uz izziņu, drosmi un jaunām sajūtām, un cilvēks festivālā nav tikai skatītājs, bet kļūst par daļu no stāsta," norāda organizatori Anita Hanzena un Elviss Kupčs.
Apmeklētājiem būs iespēja doties pa trim dažādām takām. Pašiem jaunākajiem būs piemērota maigi spocīgā taka "Alise Brīnumzemē". Ģimenēm sadarbībā ar Salaspils jauniešiem un Leldi Vīnkalnu veidota izzinošā taka "Neredzamā pasaule mūsos", kas veltīta cilvēka ķermeņa procesu, skaņu un sajūtu izzināšanai. Savukārt drosmīgākos gaidīs divas Melnās takas – viena apmeklētājiem no septiņu gadu vecuma, bet otra, emocionāli intensīvāka taka, paredzēta personām no 14 gadu vecuma. Tāpat darbosies Miera zona ar sensorām aktivitātēm un bērnu stūrīti.
Uz festivāla lielās skatuves katru dienu plkst. 20.10 plānoti viesmākslinieku priekšnesumi – piektdien uzstāsies dziedātāja Būū, sestdien poproka grupa "Devīze", bet svētdien "3Live Project". Katru vakaru plkst. 19.15 centrālajā laukumā norisināsies apmeklētāju tērpu modes skate uz sarkanā paklāja, tāpēc viesi aicināti ierasties savos krāšņākajos kostīmos.
Sākot no plkst. 19.00, ik stundu norisināsies gaismas šovs, ko veidojis Salaspils jaunietis Aleksejs Podžuks. Atmosfēru papildinās animatori, radošās darbnīcas un elektroniskās mūzikas pavadījums. Darbosies tējas punkts, kur apmeklētāji aicināti izmantot savas līdzi paņemtās termokrūzes, kā arī tirdziņš, kurā varēs iegādāties dažādus tematiskos gardumus un Latvijas amatnieku izstrādājumus.
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Organizatori aicina apmeklētājus ģērbties atbilstoši laikapstākļiem, paņemt līdzi lukturīšus, kā arī lūdz mājdzīvniekus atstāt mājās, jo to ienākšana Nacionālajā botāniskajā dārzā ir aizliegta. Lai izvairītos no sastrēgumiem, ieteicams Salaspilī iebraukt no Tallinas apvedceļa puses un izmantot speciāli izveidoto autostāvvietu (maksa 3 eiro), kurai var piekļūt pa Miera ielas vārtiem.