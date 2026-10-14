“Karš nesākas tikai kaujas laukā. Tas sākas ar...” Braže brīdina par draudiem demokrātijai
Dezinformācija, propaganda un mākslīgā intelekta (MI) radītie riski arvien vairāk apdraud demokrātiju un sabiedrības uzticēšanos patiesībai, trešdien, 14. oktobrī, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā uzsvēra ārlietu ministre Baiba Braže (JV).
“Karš nesākas tikai kaujas laukā. Tas sākas ar meliem, dezinformāciju un mēģinājumiem manipulēt ar cilvēku prātiem, šķelt sabiedrību, pārrakstīt vēsturi un salauzt tautas identitāti,” norādīja ministre, uzstājoties Latvijas pievienošanās UNESCO 35. gadadienai veltītajā konferencē.
Braže atgādināja, ka Latvija no savas vēsturiskās pieredzes labi zina, ko nozīmē cīņa par patiesību. Padomju okupācijas laikā tika apspiesta Latvijas identitāte un mēģināts izdzēst nacionālo atmiņu. Līdzīgus paņēmienus, pēc ministres teiktā, Krievija pašlaik izmanto karā pret Ukrainu, apzināti iznīcinot tās kultūras un vēstures mantojumu.
Ministre arī brīdināja, ka Krievija un Baltkrievija cenšas izmantot starptautiskās organizācijas dezinformācijas izplatīšanai un savu darbību attaisnošanai. Viņasprāt, valstīm, kas apzināti iznīcina citu tautu kultūras mantojumu un cilvēku dzīvības, nedrīkst ļaut ieņemt vadošus amatus šādās organizācijās.
Pievēršoties mākslīgajam intelektam, Braže uzsvēra, ka jaunās tehnoloģijas sniedz iespējas saglabāt un digitalizēt kultūras mantojumu, taču vienlaikus var kļūt par spēcīgu manipulācijas instrumentu. Tāpēc īpaši svarīga ir izglītība, medijpratība un kritiskā domāšana, kas palīdz sabiedrībai atšķirt patiesību no meliem.