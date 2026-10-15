Kā izkļūt no gravas un palīdzēt nelaimē? Jelgavas novadā tēvi ar meitām devušies aizraujošā izdzīvošanas pārgājienā
Jelgavas novadā aizvadīts īpašs tēvu un meitu pārgājiens, kura laikā dalībnieki ne vien stiprināja ģimenes saites, bet arī apguva pirmo palīdzību un noderīgas izdzīvošanas prasmes dabā, informēja pasākuma rīkotāji.
Pārgājiens norisinājās 10. oktobrī Vilces dabas parkā. Tā laikā tēvi kopā ar meitām mācījās pareizi sagatavot pārgājiena somu, pildīja dabas izpētes un savstarpējās uzticēšanās uzdevumus. Būtiska uzmanība tika pievērsta drošībai – dalībnieki apguva pirmās palīdzības sniegšanas pamatus mežā un termoizolācijas jeb folijas segu lietošanu. Katrs dalībnieks šādu segu saņēma arī dāvanā.
Praktiskajos uzdevumos tēvi un meitas apguva virvju mezglu siešanu, iegūtās zināšanas uzreiz liekot lietā, lai kopīgiem spēkiem meklētu risinājumu izkļūšanai no gravas. Savukārt tēvi mācījās no dabā pieejamiem materiāliem izgatavot nestuves, kuras tika iemēģinātas rotaļīgā uzdevumā, nesot savas meitas. Aktīvo atpūtu papildināja arī "meža grima" veidošana un akrobātisko pozu stafete, kas rosināja dalībniekus sadarboties un paļauties vienam uz otru.
Piedzīvojuma izskaņā ģimenes kopīgi iekūra ugunskuru un gatavoja maltīti – frikadeļu zupu, kā arī popkornu ar šokolādi un pūdercukuru. Paralēli norisinājās radošā darbnīca, kurā tapa durvju pakaramie ar vēstījumiem par privātumu.
Pasākums īstenots Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) projekta "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Jelgavas novadā" ietvaros, lai veicinātu ģimeņu kopā būšanu un aktīvu, drošu brīvā laika pavadīšanu dabā. Pārgājienu organizēja un vadīja Inga Liepa kopā ar savu komandu.