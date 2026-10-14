Kalnciemā dzeramajā ūdenī atklāts mikrobioloģiskais piesārņojums; iedzīvotājus aicina to pirms lietošanas novārīt
Foto: LETA
Ūdeni pirms lietošanas aicina novārīt.
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Kalnciemā dzeramajā ūdenī atklāts mikrobioloģiskais piesārņojums; iedzīvotājus aicina to pirms lietošanas novārīt

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Jelgavas novada Kalnciema ūdensvada tīklā ņemtajos paraugos konstatēts mikrobioloģiskais piesārņojums, tāpēc iedzīvotāji drošības apsvērumu dēļ aicināti uzturā lietot tikai novārītu ūdeni, informēja SIA "Jelgavas novada KU" (JNKU) un pašvaldībā.

Kalnciemā dzeramajā ūdenī atklāts mikrobioloģiskai...

Līdz turpmākam uzņēmuma paziņojumam krāna ūdeni pirms dzeršanas, ēdiena un zīdaiņu maisījumu gatavošanas, kā arī zobu tīrīšanas ir obligāti jānovāra.

Komunālo pakalpojumu sniedzējs pieļauj, ka iepriekš ņemtais ūdens paraugs varētu būt bijis nekorekts, tāpēc nekavējoties ir sākta atkārtotu paraugu testēšana. Vienlaikus trešdien, 14. oktobrī, Kalnciemā tiek veikta ūdens rezervuāru dezinfekcija.

Visas JNKU veiktās darbības situācijas novēršanai ir saskaņotas ar Veselības inspekciju. Iedzīvotāji par atkārtoto analīžu rezultātiem tiks informēti atsevišķi, taču līdz tam kalnciemieši aicināti par ūdens lietošanas drošības pasākumiem pabrīdināt arī savus kaimiņus un gados vecākus tuviniekus. Jautājumu gadījumā iedzīvotāji aicināti sazināties ar JNKU klientu centru.

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