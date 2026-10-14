Krīt rekordi un pārsteidz iespaidīgi lomi: noskaidroti sacensību "Lielupes līdaka 2026" uzvarētāji
Aizvadītas Jelgavas atklātās makšķerēšanas sacensības no laivām “Lielupes līdaka 2026”, kas pulcēja 49 ekipāžas, 95 dalībniekus, kas ir sacensību rekords, informē pašvaldība.
Lielāko līdaku – 88 centimetrus garu – noķēra Dairis Grants. Dalībnieki sacentās gan par uzvaru komandu ieskaitē, gan par lielākās līdakas noķeršanu. No 49 ekipāžām, kas piedalījās sacensībās, 28 noķēra lomu, kas tika ieskaitīts. Pavisam tika noķertas 56 zivis – 42 līdakas, četri zandarti, deviņi asari un viens sams – ar kopējo garumu 3152 centimetri. Jāatgādina, ka lomā tika ieskaitītas līdakas no 50 centimetriem, zandarti no 45 centimetriem, sami no 60 centimetriem un asari no 30 centimetriem. Par katru ieskaitītās zivs garuma centimetru tika piešķirts viens punkts.
Pirmo vietu ar 543 punktiem izcīnīja komanda “RatterBaits.lv” (Pēteris Grieze un Edgars Deičmanis) – viņu lomā bija deviņas līdakas. Otro vietu izcīnīja komanda “J un D” (Jevgēnijs Moisejenko un Dmitrijs Ivaškins) ar 286 punktiem – viņu lomā bija viena līdaka un septiņi asari. Trešā vieta komandai “Niknie zuši” (Mārtiņš Naika un Anrijs Janševskis) ar 225 punktiem par četrām noķertām līdakām. Pirmo trīs vietu ieguvēji saņēma diplomus un dāvanu kartes: 1. vieta – 500 eiro vērtībā, 2. vieta – 300 eiro vērtībā, 3. vieta – 200 eiro vērtībā.
Speciāla balva paredzēta arī dalībniekam, kurš noķers lielāko līdaku jeb “Lielupes līdaku 2026”. Šogad tas izdevās Dairim Grantam no komandas “Kā i, tā i” – līdaka bija 88 centimetrus gara. Par lielāko noķerto līdaku tika piešķirta dāvanu karte 800 eiro vērtībā. Otro lielāko līdaku – 87 centimetrus garu – noķēra komanda “RatterBaits.lv”, bet trešo – 83 centimetrus garu – komanda “Blonde and Sharp Team” – Elīna Māldere-Matvejeva un Sandra Raudule.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Vēl jāatzīmē fakts, ka 11 gadus vecais Reinis Roze no komandas “Fishers” noķēra vienīgo samu, un tas bija 97 centimetrus garš un līdz ar to arī lielākā sacensību zivs. Reinis un vēl divi 11 gadus veci dalībnieki kā jaunākie sacensību dalībnieki saņēma veicināšanas balvas. Sacensības “Lielupes līdaka” rīkoja Jelgavas Makšķernieku biedrība sadarbībā ar Jelgavas Sporta servisa centru.