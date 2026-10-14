Palaiž garām ugunsdzēsējus un par to dabū 40 eiro sodu: autovadītājs Rīgā sašutis par policijas lēmumu
Kāds autovadītājs Rīgā, cenšoties palaist steidzīgus ugunsdzēsējus, īslaicīgi iebraucis sabiedriskā transporta joslā un saņēmis 40 eiro sodu. Lai gan ugunsdzēsēji viņa rīcību vērtē atzinīgi, policija sodu uzskata par pamatotu, vēsta 360TV raidījums “Sadursme 360”.
Autovadītājs Jānis braucis pa Brīvības gatvi, kad aiz muguras izdzirdējis ugunsdzēsēju sirēnas. Lai atbrīvotu ceļu, viņš pavirzījies uz labo pusi, īslaicīgi iebraucot sabiedriskā transporta joslā, taču manevru fiksējis fotoradars. Policija skaidrojusi, ka šāda rīcība neesot bijusi nepieciešama, jo autovadītājs varējis turpināt braukt pa kreiso joslu.
Tikmēr VUGD operatīvais dežurants Edgars Kāpostiņš šofera rīcību vērtē atzinīgi, norādot, ka šādās situācijās lēmums jāpieņem dažu sekunžu laikā. “Visi cenšas, kā jau mācīts, pa labi pie apmales nobraukt maliņā vai apstāties. Tas ir tāds pāris sekunžu jautājums,” skaidro ugunsdzēsējs.
Pats Jānis uzsver, ka pirms manevra pārliecinājies par drošību. “Pirms manevra veikšanas es akurāti apskatījos, ka šajā joslā nav neviena transportlīdzekļa un attiecīgi droši varu veikt šo manevru,” stāsta autovadītājs. Tomēr arī pēc soda pārsūdzēšanas policija savu lēmumu nav mainījusi.
Ugunsdzēsēji norāda, ka līdzīgas situācijas rodas arī krustojumos, kur autovadītāji baidās šķērsot sarkano luksofora signālu, lai palaistu operatīvo transportu. Baidoties no fotoradara fiksēta pārkāpuma un iespējamā soda, šoferi mēdz vilcināties, tādējādi apgrūtinot glābēju nokļūšanu uz izsaukumu.
Kopš notikušā pagājis gandrīz gads, taču Jānis uzsver, ka cīnās nevis par 40 eiro, bet gan par principu. Viņaprāt, savlaicīga ceļa atbrīvošana operatīvajam transportam var palīdzēt glābt cilvēku dzīvības. Tomēr policija savu nostāju nav mainījusi, un arī tiesa lēmumu par soda piemērošanu atstājusi negrozītu.