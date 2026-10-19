Rudens košumam un iedvesmai! Indras Vilipsones kultūrpieturas. Ko ieplānot no 19. oktobra līdz 26. oktobrim?
Esamības trokšņi grabinās, skrabinās, rudens aug augumā… ko darīt, lai silta, jauka istabiņa… Laidīšu tajā kultūras gaismu, košumu, iedvesmu… Es atkārtošos, bet rudeņos es gana daudz kultūrpieturas organizēju tieši savā istabā, jo neba jau katru dienu jāskrien vējā un lietū satikt kultūru… Padalīšos ar saviem plāniem, varbūt kas noder.
Septembra beigās man “Facebook” izleca ziņa par izcilā latviešu kino zinātnieka un gaiša, vieda cilvēka Viktora Freiberga dzimšanas dienas pieminēšanu un es aši vien devos pie sava grāmatu skapja, kurā man ir plaukts – atkārtotai dvēseles un prata terapijai. Respektīvi literatūra, pie kuras es atgriežos, kā pie drauga pleca vai padomdevēja mierīgiem, rāmiem un iedarbīgiem vārdiem.
Tādā statusā man ir arī Viktora Freiberga abas grāmatas – “Kinomāna slimības vēsture” un “Viktora otrā grāmata”. Noburzītas, neliegšos, bet ļoti mīļas, arī šim rudenim.
Nākamā pietura – mūzika. Linda Leen nodevusi klausītājiem minialbumu triloģijas “WAVES” trešo – noslēdzošo daļu ar sešiem jauniem skaņdarbiem. To es ar savā istabā sadarbībā ar “Spotify” izbaudu, jo netiku uz koncertiem… Bet stāsts ir tāds, ka līdz ar “WAVES III / III” iznākšanu savu pilno veidolu ieguvis šī gada laikā tapušais Lindas autobiogrāfiskais muzikālais romāns. Triloģijas noslēdzošajā, sātīgākajā nodaļā iekļauta arī oktobra sākumā izdotā dziesma latviešu valodā “Ēdenes dārza pirmais koks” un koncertos jau klausītāju iemīļotais skaņdarbs “Right Now”, kas jaunajā ierakstā ieguvis grupas pilnskaņu. Linda saka: “Radošais hameleons manī ir piepildījis savas šībrīža mākslinieciskās alkas un gada laikā ir piedzimuši piecpadsmit dažādi sievietes stāsti. Krāsu spektrā no tikko jaušama, jutekliska smalkuma pirkstu galos līdz rafinētam un nepieradināmam brīvības garam. Bet kopējā mūzikas smaržas virsnots noteikti ir melanholiska eiforija’’.
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Dailes teātrī pēc triumfa Rūras trienālē ieceļos “Sidharta”. Izrādes paredzētas 21., 22. un 23. oktobrī. Par skatuves burvi dēvētā beļģiete Lisaboa Haubrehtsa sapludina robežu starp dramatisko teātri un operu. Šobrīd Eiropā aktuālā režisore interpretē Hermaņa Heses romānu “Sidharta”, ievedot maģiskā stāstā par jauna brahmana garīgo ceļojumu uz apgaismību Indijā un meklējot sevis izzināšanas gudrību laicīgajā pasaulē. Izrāde top sadarbībā ar Dailes teātri, godalgoto Latvijas Radio kori un diriģentu Kasparu Putniņu. Pasaules pirmizrāde notikusi Rūras triennālē 2026. gada 10. septembrī, bet pirmizrādes Rīgā – 21., 22. un 23. oktobrī. Izrādes režisore un koncepta autore Haubrehtsa stāsta: “Man šī izrāde ir vingrinājums ego neesamībā. Tas ir mēģinājums atdalīt sevi no saviem sasniegumiem un ambīcijām. Ieturēt distanci un atvērties. Kā dervišs, kas dejo līdz kļūst tukšs, kļūst par kanālu starp zemes un debesu pasauli. Bet, lai to panāktu, ir jāatsakās no sevis. Meklējot savu būtību, Sidhartam ir nepārtraukti jāatvadās – jāatvadās no apkārtējās vides, ģimenes, draugiem, sava guru un tā tālāk, lai spētu atrast dzīves jēgu, remdinājumu un skaistumu.”
Un visbeidzot, jādodas arī uz Latvijas Universitātes Lielo aulu, jo tur 22. oktobrī gaidāms “Sinfonietta Rīga” koncerts - Latvijas klausītāju īpaši novērtētajam pianistam Reinim Zariņam piemīt spēja ielūkoties lietu dziļākajā būtībā un runāt skaistuma un patiesuma valodā. Savā īpašajā skaņas izjūtas pasaulē viņš ieved nevis ar ārišķīgi žilbinošu virtuozitāti, bet gan ar domas dziļumu un daudzslāņainību. Kas līdzīgs savulaik piemita arī komponistam un pianistam Pēterim Plakidim, kurš bija pazīstams gan kā lielisks savu darbu atskaņotājs, gan kā savdabīgs klasikas un laikabiedru skaņumākslas interprets. Latviešu mūzikā iezīmējot veselu laikmetu, īpaša vieta tajā atvēlēta arī viņa jaunības gadu šedevram – “Mūzikai klavierēm, stīgām un timpāniem”. Daudzšķautņains talants bija arī vācu romantiķis Roberts Šūmanis, kura Klavierkoncerts rezumē viņa radošuma intensitātes augstāko punktu. Aizsākts vēl pirms ilgi gaidītajām laulībām ar Klāru Vīku, kurai tika uzticēts opusa pirmatskaņotājas gods, šis mīlestības cauraustais skaņdarbs savu gala versiju ieguva neilgi pēc Šūmaņu pāra viesošanās Rīgā. Programmā skanēs arī Žana Sibēliusa spilgti tēlainā svīta “Peleass un Melizande”. Mūzikas lasījumi uzticēti pasaules koncertzālēs rūdītajam latviešu diriģentam Andrim Pogam.
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Lūk tāds kultūrpārklājums nedēļai, lai jums ar daudz skaistu kultūrbrīžu!