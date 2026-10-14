Vienam par karstu, otram par aukstu: apkures sezonas sākums Latvijā raisa iedzīvotāju neapmierinātību
Sākoties apkures sezonai, Latvijā atkal uzvirmojuši iedzīvotāju strīdi par to, kad būtu jāpieslēdz apkure. Kamēr vieni sūdzas par aukstumu dzīvokļos un ilgojas pēc siltiem radiatoriem, citi uzskata, ka ar apkures pieslēgšanu var nesteigties, lai ietaupītu naudu. Namu apsaimniekotāji atzīst, ka atrast visiem pieņemamu risinājumu nav viegli.
“Diemžēl tas ir katru gadu. Katram atšķiras tās sajūtas, kad ir auksts un kad ir silts. Mēģinām, protams, atrast to zelta vidusceļu, bet vienmēr būs kāds neapmierinātais,” norāda PSIA “Ventspils nekustamie īpašumi” valdes priekšsēdētājs Armīns Kleinbergs.
Arī Rēzeknē apkures pieslēgšana radījusi domstarpības kaimiņu starpā. Kā stāsta SIA “Rēzeknes Namsaimnieks” valdes locekle Juna Konstantinova, kādas mājas iedzīvotāji sūdzējušies par aukstumu un lūguši apkuri pieslēgt ātrāk. Apsaimniekotājs viņu lūgumu izpildījis, taču drīz vien mājas vecākais pieprasījis apkuri atkal atslēgt. Rēzeknē pirmajai dzīvojamajai mājai apkure šogad pieslēgta jau 14. septembrī, iedzīvotājiem savstarpēji vienojoties. Konstantinova arī norāda, ka uzskats par lielākiem izdevumiem, agrāk pieslēdzot apkuri, ne vienmēr ir pamatots. Ja ēka aukstajās naktīs paguvusi ievērojami atdzist, tās atkārtotai uzsildīšanai var būt nepieciešams vairāk enerģijas.
Tikmēr Ikšķilē lielākajā daļā māju radiatori ir silti jau kopš oktobra sākuma. SIA “Ikšķiles Māja” pārstāve Dace Kizino uzsver, ka savlaicīga apkures pieslēgšana palīdz ne tikai nodrošināt komfortu, bet arī pasargāt ēkas no mitruma un pelējuma veidošanās. Turklāt Ikšķilē šajā apkures sezonā siltumenerģija būšot lētāka, jo uzņēmums laikus noslēdzis gāzes piegādes līgumu ar fiksētu cenu.
Savukārt Rīgā apkures pieslēgšana sākta vēlāk nekā vairākās citās pilsētās. AS “Rīgas namu pārvaldnieks” informē, ka pēc apkures pieslēgšanas vēl aptuveni divas nedēļas būs nepieciešamas sistēmas stabilizēšanai. Šajā laikā speciālisti pārbaudīs radiatoru darbību, veiks atgaisošanu un nepieciešamības gadījumā novērsīs bojājumus.