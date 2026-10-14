Kulbergs atklāj, vai baidās par savu dzīvību
Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS) atklājis, vai baidās par Krievijas apdraudējumu savai dzīvībai, strādājot Latvijas premjerministra amatā.
Atbildot uz jautājumu pēc tikšanās ar Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču, vai abas Latvijas augstās amatpersonas nebaidās par sevi, ņemot vērā iespējamos atentāta mēģinājumus pret premjerministru Donaldu Tusku un aizsardzības ministru Vladislavu Kosiņaku-Kamišu, Ministru prezidents Kulbergs uzsvēra, ka viņam nav bail.
"Es strādāju savai valstij pēc vislabākajiem nodomiem un interesēm," viņš uzsvēra. Vienlaikus viņš atzina, ka Krievija māk draudēt un šo draudu mērķis ir vienkāršs - Eiropai pārtraukt atbalstu Ukrainai, sējot bailes, nenoteiktību un satraukumu sabiedrības locekļos.
Kulbergs uzskata, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins pats ir nobijies, jo Krievijai šobrīd neveicas frontē, tādēļ tiek izmantoti citi līdzekļi citviet Eiropā.
Arī Rinkēvičs piekrita premjeram, ka, amatpersonām stājoties augstos amatos, tās uzņemas arī noteiktus riskus. Tomēr Polijas gadījumu viņš plašāk nekomentēja, norādot, ka jāsagaida Polijas atbildīgo iestāžu izmeklēšanu rezultāti.
Jau vēstīts, ka Polijā 11. oktobrī aizturēts aizdomās turamais izmeklēšanā par iespējamiem atentāta mēģinājumiem pret premjerministru Tusku un aizsardzības ministru Kosiņaku-Kamišu. "Vīrietis, kurš draudēja ar uzbrukumu, ir aizturēts," platformā "X" paziņoja Tusks, uzslavējot policiju par tās "ātro un izlēmīgo rīcību".
Polijas Iekšlietu ministrija 11. oktobrī paziņoja, ka policija no Valsts aizsardzības dienesta saņēmusi informāciju par iespējamo atentātu pret premjerministru un aizsardzības ministru, un specdienestu ministra preses sekretārs Jaceks Dobžiņskis norādīja, ka, varasiestāžu skatījumā, pastāvēja liela varbūtība, ka šie draudi varēja tikt īstenoti.