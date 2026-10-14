Jelgavnieki aicināti palīdzēt piepildīt pārtikas pakas
Šo sestdien, 17. oktobrī, Pārtikas banka "Paēdušai Latvijai" un mazumtirdzniecības tīkls "Rimi" visā Latvijā organizēs rudens pārtikas paku piepildīšanas akciju, aicinot iedzīvotājus, tostarp jelgavniekus "Vivo centra" veikalā, ziedot produktus grūtībās nonākušajiem, aģe informēja akcijas rīkotāji.
Labdarības akcija norisināsies jau 20. reizi, un ziedojumus 53 "Rimi" veikalos visā valstī varēs nodot no plkst. 11.00 līdz 19.00. Tāpat atbalstu iespējams sniegt, izmantojot e-veikalu. Saziedotās pārtikas pakas sadarbībā ar Pārtikas banku un reģionālajām partnerorganizācijām tiks nogādātas cilvēkiem un ģimenēm, kuriem šis atbalsts ikdienā ir vitāli nepieciešams.
Iedzīvotāji aicināti ziedot uzturvērtīgus produktus ar ilgu derīguma termiņu – dažādus graudaugus (rīsus, griķus, mannu, auzu pārslas, putraimus, grūbas), pākšaugus, miltus un to izstrādājumus, makaronus, kā arī gaļas, zivju, dārzeņu un augļu konservus. Tāpat noderēs eļļa, cukurs, medus, tēja, kafija un garšvielas. Īpašu prieku ģimenēm sagādāšot arī kāds gardums bērniem – šokolāde, cepumi, žāvēti augļi un rieksti.
"Pārtikas paka ir daudz vairāk nekā tikai pārtikas produkti – tā ir iespēja cilvēkam vai ģimenei grūtā brīdī paēst gardu maltīti un kaut nedaudz atvieglot ikdienu," uzsver Pārtikas bankas "Paēdušai Latvijai" vadītāja Agita Kraukle. Viņa aicina ikvienu pircēju savam pirkumu grozam pievienot kādu papildu produktu, norādot, ka aiz katras ziedotās pakas ir sabiedrības apliecinājums tam, ka grūtībās nonākušie nav vieni.
Iepriekšējā, pavasara akcijā "Rimi" un veikalu apmeklētāji kopīgi piepildīja 6366 pārtikas pakas. Šis ziedojumu apjoms ļāva nodrošināt maltītes aptuveni 20 000 cilvēku visā Latvijā – gan vientuļiem senioriem un daudzbērnu ģimenēm, gan cilvēkiem, kas pēkšņi saskārušies ar neparedzētām dzīves grūtībām.