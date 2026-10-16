Skolēnu rudens brīvlaiks šogad ir no 19. līdz 23. oktobrim.
Novadu ziņas
Šodien 08:33
Skolēnu brīvlaikā tiks slēgti vairāki reģionālo autobusu reisi
Skolēnu rudens brīvlaikā, no 19. līdz 23. oktobrim, SIA "VTU Valmiera" apkalpotajos reģionālajos autobusu maršrutos Limbažu, Siguldas un Saulkrastu apkaimē gaidāmas izmaiņas – daļa reisu uz laiku tiks slēgti, bet citi atjaunoti, informēja uzņēmumā.
Brīvlaika nedēļā izmaiņas skars maršrutus, kas kursē no Saulkrastu, Siguldas, Limbažu un Rīgas autoostām, kā arī no vairākām citām pieturvietām. Pasažieriem jārēķinās, ka atsevišķi reisi šajā periodā netiks izpildīti, taču vienlaikus citos maršrutos kustība tiks atjaunota.
Saulkrastu novadā brīvlaika nedēļā darba dienās (no pirmdienas līdz piektdienai) tiks atcelti šādi reisi: plkst. 7.20 maršrutā "Saulkrastu stacija–Mežvidi–Brankšas–Saulkrastu stacija"; plkst. 15.45 maršrutā "Saulkrastu stacija–Mežvidi–Ritiņas–Dārziņi–Saulkrastu stacija".
Pasažieri ir aicināti pirms brauciena pārbaudīt aktuālo autobusu kustības sarakstu. Ar pilnu slēgto un atjaunoto reisu sarakstu detalizēti var iepazīties "VTU Valmiera" oficiālajā tīmekļvietnē.