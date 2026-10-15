Kāzu bums Saulkrastos: vasarā reģistrēto laulību skaits pieaudzis par vairāk nekā 50%
Šovasar Saulkrastu novada dzimtsarakstu nodaļā noslēgto laulību skaits ir palielinājies par 51,52%, salīdzinot ar iepriekšējo vasaru, un sezonas laikā reģistrētas tieši 100 laulības, informēja novada pašvaldībā.
Aplūkojot pēdējo piecu gadu datus, vērojama izteikta laulību skaita pieauguma tendence, šogad sasniedzot absolūtu rekordu. Salīdzinājumam, 2022. gadā Saulkrastos tika reģistrētas 64 laulības, 2023. gadā – 57, 2024. gadā – 53, bet 2025. gadā – 66.
Īpaši iecienīts laulību mēnesis bijis augusts, kad gredzenus mijuši teju puse jeb 48 pāri. Jaunlaulātie savienību reģistrējuši gan Dzimtsarakstu nodaļas zālē, gan gleznainās vietās brīvā dabā. Par populārākajām ceremoniju norises vietām izvēlēts Augustes iedvesmas dārzs, Baltā kāpa un Baltijas jūras piekraste.
Kā atzīst kāzu fotogrāfi Lita Matvejeva un Juris Zīģelis, pieprasījums pēc Saulkrastiem kā kāzu galamērķa turpina augt. Piemēram, trešdaļa no Zīģeļa šovasar fotografētajām kāzām norisinājusies tieši šajā novadā. Novērots, ka šogad liela daļa pāru devuši priekšroku nelielām un sirsnīgām ģimenes svinībām, atsakoties no ierastajām kāzu klišejām un uzsvaru liekot uz patiesām emocijām, dabas klātbūtni un pāra autentiskumu. Fotosesijām īpaši pieprasītas bijušas klusākas piejūras zonas, priežu meži un Saulrieta takas posms, kā arī novada klasika – Sējas dižozols un Imanta Ziedoņa muzejs.
Lai turpinātu popularizēt novadu kā pievilcīgu vietu kāzu rīkošanai, Saulkrastu novada Dzimtsarakstu nodaļa kopā ar Komunikācijas un tūrisma nodaļu jau trešo gadu pēc kārtas plāno piedalīties izstādē "Riga Wedding Expo 2027", kas norisināsies nākamā gada 30. janvārī Ķīpsalas izstāžu centrā Rīgā.