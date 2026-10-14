Dzelzceļa remontdarbu dēļ uz laiku maina vairāku reģionālo autobusu sarakstus Saulkrastu apkaimē
Saistībā ar dzelzceļa infrastruktūras remontdarbiem maršrutā Rīga–Skulte no 5. oktobra līdz 1. novembrim ir mainīti atsevišķu reģionālās nozīmes autobusu maršrutu kustības saraksti, informēja Autotransporta direkcijā.
Izmaiņas ieviestas, lai pielāgotu sabiedriskā transporta kustību izmaiņām vilcienu grafikā un nodrošinātu pasažieriem ērtus autobusu un vilcienu savienojumus arī remontdarbu laikā.
Līdz 1. novembrim izmaiņas reisu izpildes laikos noteiktas šādos maršrutos: Nr. 5460 "Ainaži–Saulkrastu stacija": mainīts reiss no Ainažiem (plkst. 18.40) un no Saulkrastu stacijas (plkst. 23.00). Nr. 5462 "Saulkrastu stacija–Zvejniekciems": mainīti 12 reisi. No Zvejniekciema izmaiņas skar reisus, kas izbrauc plkst. 5.57, 7.57, 9.57, 12.55, 14.55 un 17.57. Savukārt no Saulkrastu stacijas mainīti reisi plkst. 6.57, 8.57, 10.56, 13.57, 15.57 un 18.57. Nr. 5468 "Saulkrastu stacija–Kursīši–Saulkrastu stacija": mainīti reisi no Saulkrastu stacijas plkst. 6.17, 9.57, 16.17 un 19.57.
Pasažieri tiek aicināti pirms plānotā brauciena pārbaudīt aktuālo autobusu kustības sarakstu informāciju Autotransporta direkcijas tīmekļvietnē, ņemot vērā, ka izmaiņas ir spēkā tikai noteiktajā remontdarbu periodā.