“Nākotnes muzeja” otrajā pasākumā uzmanības centrā būs Elvīra Bloma un Monta Kroma
24. oktobrī plkst. 17.00 Latvijas Nacionālā rakstniecības un mūzikas muzejā notiks cikla “Nākotnes muzejs” otrais pasākums “Nākotnes muzejs. Bloma. Kroma”, kuru papildinās Kristapa Gata Caunīša muzikālais noformējums.
Pasākumā Nākotnes muzeja TV “Dzimtene” raidījums “Daudz laimes, dzejniece” piedāvās sarunu par dzejas nozīmi mūsdienu un nākotnes sabiedrībā un sarunu par dzejniecēm Elvīru Blomu un Montu Kromu, performancē piedalīsies aktieris un mūziķis Igors Šelegovskis.
“Nākotnes muzejs” ir sešu pasākumu cikls Latvijas Nacionālajā rakstniecības un mūzikas muzejā, kurā sešas mūsdienu autores autorvakaros veido dialogu ar literatūras vēsturi. Izvēloties par sarunu partneriem ekspozīcijā “Prokrastinācija un radīšana” pārstāvētos literatūras klasiķus vai pievēršoties ar radošo procesu saistītām tēmām, autores meklēs saiknes starp literatūras vēsturi un vīzijām par kultūras mantojuma saglabāšanas nākotni. Cikla galvenās varones – šī gada jubilāres Ingmāra Balode, Elvīra Bloma, Inga Gaile, Luīze Pastore, Madara Gruntmane un Inga Pizāne.
Centrālais pasākuma notikums būs dzejnieču radītas performances, kurās, interpretējot “nākotnes muzeja” tēmu, viņas uzstāsies ar lasījumiem, dalīsies pieredzē, piedāvās darbnīcas vai pārsteigs ar izdomu citās disciplīnās. Tāpat paredzētas zibizstādes, kurās būs aplūkojami dzejniecēm piederoši priekšmeti – iespējamie nākotnes muzeja eksponāti.
Par muzikālu pasākumu ievadu un noslēgumu parūpēsies Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas audzēkņi, kuri pasniedzēja Andra Dzenīša vadībā būs radījuši jaundarbus – skaņdarbus, kas tapuši iedvesmojoties gan no mūsdienu dzejnieču, gan viņu izraudzīto klasiķu daiļrades. Biļetes iespējams iegādāties aplikācijā “Mobilly” un šeit. Biļešu skaits ir ierobežots.