Godina labākos Ķekavas novada labākos pedagogus
9. oktobrī Ķekavas vidusskolas sākumskolas ēkā, novērtējot pedagogu darbu un pateicoties par ieguldījumu kvalitatīvā mācību procesā, tika sveikti Ķekavas novada izglītības iestāžu pedagogu konkursa laureāti 2025./2026. mācību gadā.
Konkurss veidots, lai izceltu un novērtētu pedagogu sasniegumus, iedvesmotu radošumam mācību un audzināšanas darbā un pateiktos par ieguldījumu bērnu un jauniešu izaugsmē un izglītības kvalitātes pilnveidē.
“Ikviens no mums atceras skolotāju, kurš ne tikai mācījis savu priekšmetu, bet arī iedrošinājis noticēt sev. Mūsdienu pedagogam jābūt radošam, zinošam un atvērtam pārmaiņām, taču vienlaikus jāsaglabā cilvēcība un spēja saskatīt katrā bērnā viņa stiprās puses. Šis konkurss ir mūsu iespēja pateikt paldies pedagogiem par sirds degsmi, pacietību un ieguldījumu bērnu un jauniešu izaugsmē,” uzsver Ķekavas novada Izglītības pārvaldes vadītāja Ilze Lisovska.
Šogad par profesionālo meistarību un ieguldījumu izglītībā godināti 21 Ķekavas novada pedagogs, vēsta Ķekavas novada pašvaldības Izglītības pārvalde.
Labākais pedagogs pirmsskolas izglītībā:
- Sigita Zirne, PII “Avotiņš”
- Indra Kļaviņa, PII “Ieviņa”
- Elīna Veisa, PII “Bitīte”
- Daiga Dambe, PII “Zvaigznīte”
- Gita Melbārde-Amatniece, PII “Vāverīte”
Labākais pedagogs vispārējā izglītībā:
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- Aleksandra Stikāne, Ķekavas vidusskola, 1.–4. klašu grupa
- Ilze Paseka, Ķekavas vidusskola, 5.–9. klašu grupa
- Ineta Rumpe, Ķekavas vidusskola, 10.–12. klašu grupa
- Dagnis Troška, Baložu vidusskola, līdz 4. klasei
- Dace Gribe, Baložu vidusskola, 5.–12. klašu grupa
- Dita Arāja, Baldones vidusskola, 1.–6. klašu grupa
- Aelita Čerāne, Baldones vidusskola, 7.–12. klašu grupa
- Žanete Ceļmalniece, Daugmales pamatskola
- Ineta Karule, Baldones sākumskola
- Dzintra Medne, Pļavniekkalna sākumskola
- Katrīna Krastiņa, privātā pamatskola “Gaismas tilts 97”
Labākais pedagogs profesionālās ievirzes izglītībā:
- Dagmāra Ērgle, Ķekavas Mākslas skola
- Maija Steļmačenoka, Ķekavas Mūzikas skola
- Aiga Daubure, Ķekavas novada sporta skola
- Linda Barkāne, Jāņa Dūmiņa Baldones Mūzikas skola
- Elizabete Tērmane, Baldones Mākslas skola
25 gadi izglītībā. Svinīgajā pasākumā īpaši sumināta Krista Bukovska, atzīmējot 25 radošus, iedvesmojošus darba gadus Daugmales pamatskolā.
Pirms 25 gadiem viņa sāka kā mūzikas skolotāja 1.–9. klasēm, vienlaikus vadot jauniešu deju kolektīvu, ar kuru piedalījās Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. Profesionālais ceļš allaž bijis saistīts ar mūziku, deju un bērnu radošo izaugsmi.
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Šobrīd Krista Bukovska ir pirmsskolas mūzikas skolotāja, māca sporta dejas, vada tautas deju kolektīvus; viņas dejotāji turpina tradīciju – piedalās Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos.
25 gadi Daugmales pamatskolā – stāsts par uzticību profesijai, radošumu, neatlaidību un spēju iedvesmot bērnus mīlēt mūziku un deju.
Ķekavas novada Izglītības pārvaldes vadītāja Ilze Lisovska pateicās pedagogiem par ikdienas darbu, pacietību un ieguldījumu bērnu un jauniešu izaugsmē, uzsverot, ka aiz katra skolēna sasniegumiem ir skolotāja zināšanas, atbalsts un devums visa novada izglītībā!