Mārupes labākie pedagogi godināti arī ar naudasbalvām
9. oktobrī Mārupes Kultūras namā notika svinīga Mārupes novada pašvaldības izglītības balvas “Gada pedagogs 2026” ceremonija, kurā no 15 novada izglītības iestādēm godināti 32 pedagogi.
Ikgadējais notikums izceļ skolotājus, kuru meistarība, radošums, ieguldījums skolēnu izaugsmē un aktīva līdzdalība skolas dzīvē iedvesmo gan audzēkņus, gan kolēģus. Žūrija tikās ar visiem pretendentiem, uzklausīja pieredzes stāstus un iepazina viņu personības, vērtības un aicinājumu, kas rosināja izvirzīšanu balvai “Mārupes novada gada pedagogs”.
Pedagogi apbalvoti nominācijās “Gada pedagogs” pirmsskolā, sākumskolā, pamatskolā, vidusskolā un profesionālās ievirzes izglītībā, kā arī “Skolēnu simpātija”. Trīs skolotāji saņēma īpašo apbalvojumu “Par mūža ieguldījumu izglītībā”, vēsta Mārupes novada pašvaldība.
Ceturto gadu pasniegta biedrības “Mārupes uzņēmēji” balva kategorijā “Jauns sākums Mārupē”. Šai balvai skolotāji piesakās paši, sarunās ar uzņēmējiem atklājot redzējumu par izglītības attīstību novadā. Šogad galveno balvu ieguva Babītes vidusskolas pedagogs Eduards Anderšmits.
“Mārupes novada gada pedagogs” laureāti saņēma pašvaldības atzinības rakstu un 600 eiro pēc nodokļiem. Titula “Par mūža ieguldījumu izglītībā” ieguvēji – pašvaldības goda rakstu un 1500 eiro pēc nodokļiem. Nomināciju “Skolēnu simpātija” un “Gada pedagogs” laureāti visos izglītības posmos saņēma pateicības rakstu, īpaši veidotu sudraba nozīmīti un tradicionālo balvu “Gada pedagogs”.
Pasākumu vadīja Latvijas Nacionālā teātra aktrise Inga Misāne-Grasberga, svinīgo noskaņu papildināja dziedātājas Dināras Rudānes un pianista Artjoma Sarvi priekšnesumi.
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Balvas “Gada pedagogs 2026” laureāti Mārupes novada pašvaldības izglītības iestādēs 2025./2026. mācību gadā
MĀRUPES NOVADA GADA PEDAGOGS PIRMSSKOLĀ - Anete Sinkeviča (Mārupes novada Skultes sākumskolas logopēde). Anete Sinkeviča – atsaucīga, empātiska, profesionāla logopēde, kas pievērš uzmanību katra bērna vajadzībām. Aktīvi veido skolas atbalsta sistēmu, palīdz izvēlēties metodes, izstrādā rekomendācijas darbam ar bērniem ar mācīšanās, uzvedības u. c. grūtībām. Būtisks Anetes ieguldījums – iekļaujošas izglītības attīstība. Viņa palīdz kolēģiem ieraudzīt bērnu stiprās puses, meklēt praktiskus risinājumus, dalās zināšanās semināros un pieredzes apmaiņā. Anete pilnveidojas arī starptautiski: piedalījusies “Erasmus+” kursos Budapeštā un 2026. gadā darba ēnošanā Splitā, Horvātijā. Izceļams viņas koordinētais “Erasmus+” projekts “Laimīga Skola: Mēs visi esam īpaši”. Kolēģi viņu raksturo kā enerģisku, radošu, atsaucīgu personību, kas profesionālās zināšanas apvieno ar cilvēcību un idejas pārvērš rīcībā.
MĀRUPES NOVADA GADA PEDAGOGS SĀKUMSKOLĀ - Inese Balode (Mārupes pamatskolas skolotāja). Inese Balode Mārupes pamatskolā kopš 2019. gada māca sportu un veselību, vada iecienīto programmu “Tautas bumba”. Stundas ir strukturētas, daudzveidīgas, notiek telpās, ārā un stadionā. Viņa veido dinamisku vidi, līdz ar fiziskajām prasmēm attīstot pašdisciplīnu, atbildību, sadarbību, līderību. Inese rosina arī ārpusstundu aktivitātes. Audzēkņi izcīnījuši 1. vietu Mārupes novada un Zemgales reģiona sacensībās “Tautas bumba” un “Drošie un veiklie”, valstī “Tautas bumba” – 2. vietu. Viņa aktīvi iesaistās skolas dzīvē, organizē Sporta dienas, atbalsta pasākumus. Kolēģi augstu vērtē radošumu, atbildību, izpalīdzību, sadarbību un empātiju pret skolēniem.
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MĀRUPES NOVADA GADA PEDAGOGS PAMATSKOLĀ - Evija Kupča (Babītes vidusskolas skolotāja). Evija Kupča – mērķtiecīga, atsaucīga, atbalstoša matemātikas skolotāja Babītes vidusskolā kopš 2017. gada. Viņa veido drošu, cieņpilnu mācību vidi, rosina patstāvīgu domāšanu, argumentāciju, sadarbību. 2025./2026. mācību gadā uzlabojušies arī matemātikas sasniegumi. Evija strādā gan ar talantiem, gan ar skolēniem, kam vajadzīgs papildu atbalsts. Viņas skolēns Latvijas 76. matemātikas olimpiādes 2. posmā ieguva 1. vietu un iekļuva valsts posmā. Evija organizējusi Galvas rēķinu konkursu 5. klasēm un vada “Prātnieku laboratoriju” 4.–5. klasēm. Kā klases audzinātāja viņa stiprina iniciatīvu un piederību, organizējot kopīgas aktivitātes un sadarbību ar vecāko klašu skolēniem. Evija dalās pieredzē ar kolēģiem, bijusi mentore jaunam matemātikas skolotājam.
MĀRUPES NOVADA GADA PEDAGOGS VIDUSSKOLĀ - Sergejs Zembkovskis (Mārupes Valsts ģimnāzijas skolotājs). Sergejs Zembkovskis – profesionāls, enerģisks, atsaucīgs pedagogs, kas ar piemēru un cilvēcīgu attieksmi iedvesmo. Skolēniem viņš ir iecienīts skolotājs un uzticams partneris, kas līdztekus priekšmetam māca dzīvei nozīmīgas prasmes. Sergejs vada skolas parlamentu, uzklausa idejas, atbalsta iniciatīvas, palīdz tās īstenot. Piedalās “Erasmus+” projektos, radot radošas, skolēniem saistošas aktivitātes. Kolēģi augstu vērtē plašo kompetenci, izdarību, gatavību palīdzēt. Viņš māca jēgpilni lietot mākslīgo intelektu un radījis IT risinājumus skolas vajadzībām: stundu izmaiņu sistēmu, platformu “Digi Tools” un balsošanas lietotni “Labo vārdu nedēļai”. Ar darbu Sergejs stiprina skolas kopienu, veicina līdzdalību un palīdz attīstīties mūsdienīgā, sadarbībā balstītā virzienā.
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MĀRUPES NOVADA GADA PEDAGOGS PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBĀ - Jeļena Ābele (Mārupes novada Sporta skolas skolotāja). Jeļena Ābele – zinoša, mērķtiecīga, iedvesmojoša vieglatlētikas trenere ar sirsnīgu, cieņpilnu attieksmi pret katru audzēkni. Treniņus plāno pārdomāti un sistemātiski, ņemot vērā spējas un vecumu. Šogad viņa ieguva maģistra grādu sporta zinātnē un pati startēja Rimi Rīgas maratonā, rādot personisku piemēru. Jeļenas audzēkņi guvuši būtiskus panākumus. Eiropas Bērnu vieglatlētikas spēlēs Brno Alfrēds 150 m priekšskrējienā sasniedza sesto labāko rezultātu no 122 dalībniekiem, iekļuva A finālā un izcīnīja 8. vietu. Jeļena cieši sadarbojas ar kolēģiem, vecākiem, administrāciju, iesaistās novada vieglatlētikas svētkos, rīko vasaras nometnes. Viņas darbs audzēkņos veido disciplīnu, neatlaidību, mīlestību pret sportu.
“PAR MŪŽA IEGULDĪJUMU IZGLĪTĪBĀ”
Anita Roze, Babītes Mūzikas skolas čella spēles skolotāja. Anita Roze Babītes Mūzikas skolā strādā kopš tās dibināšanas 1994. gadā. Pirms tam – pedagoģiskais darbs Valmierā un Tukumā; kopējais stāžs – 43 gadi. Sākotnēji čellu apguva tikai daži audzēkņi, taču Anita mērķtiecīgi attīstīja virzienu, izveidojot dažāda sastāva čellu ansambļus. Tagad čellu grupa ir neatņemama skolas kamerorķestra daļa. Gadu gaitā viņa rosinājusi interesi par čellu un palīdzējusi sasniegt augstus rezultātus. Vairāki absolventi turpina mūzikas izglītību Latvijā un ārvalstīs. Audzēkņi regulāri startē konkursos un festivālos, bieži gūstot godalgas un nesot Babītes Mūzikas skolas un Mārupes vārdu Latvijā un ārpus tās. Arī pēc četrām desmitgadēm pedagoģijā Anita turpina mācīties, apmeklē kursus un meistarklases, papildina zināšanas un pieredzi, satiekot nozares profesionāļus.
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Ilga Stašulāne, Babītes vidusskolas direktora vietniece izglītības jautājumos. Ilga Stašulāne – 47 gadu darba stāžs, no tiem 31 gads Babītes vidusskolā. Tie ir gadi ar profesionālām zināšanām, pieredzi, rūpēm par cilvēkiem un patiesu piederību skolai. Ilga strādājusi par matemātikas skolotāju un direktora vietnieci, sniedzot nozīmīgu ieguldījumu skolas attīstībā un mācību kvalitātē. Viņas darbu raksturo profesionalitāte, atbildība, precizitāte, cilvēcība. Viņa ir kolēģe, uz kuru paļaujas gan ikdienā, gan brīžos, kad vajadzīgs padoms vai atbalsts. Ar zināšanām un pieredzi Ilga veidojusi kvalitatīvu mācību procesu, stiprinājusi sadarbību un ilgus gadus bijusi balsts vadībai un pedagogiem. Īpaša vērtība – spēja atrast risinājumus un palīdzēt tos atrast citiem. Daudziem Babītes skolotājiem viņa bijusi uzticams padomdevējs iedrošinājumam un profesionālam skatījumam. Trīs desmitgažu laikā mainījušās skolēnu paaudzes, kolēģi, izglītības sistēma, taču nemainīga – Ilgas atbildīgā attieksme pret darbu, skolu, cilvēkiem. Viņas ieguldījums dzīvo cilvēkos, kuriem palīdzējusi augt, kolēģos, kas saņēmuši atbalstu, un skolā, kuru viņa veidojusi vairāk nekā trīs desmitgades.
Zinaida Spāde, Jaunmārupes pamatskolas skolotāja. Zinaida Spāde skolas komandā kopš dibināšanas un 20 gados kļuvusi par svarīgu skolas dzīves, tradīciju daļu. Viņas profesionālais ceļš cieši saistīts ar bērnu izglītošanu un radošo izaugsmi. Īpaši nozīmīgs darbs – skolas bibliotēkā. Ar sirsnību un aizrautību viņa veicina lasīšanu, palīdz atrast piemērotu grāmatu un veido bibliotēku kā vietu, kur skolēni vēlas atgriezties. Tas stiprinājis interesi par grāmatām un lasīšanas tradīcijas. Liels ieguldījums arī skolas teātra tradīcijās – bērni attīsta radošumu, drosmi, sadarbību, uzstāšanās prasmes. Īpaši tuvs darbs ar sākumskolas bērniem, kurus viņa pacietīgi iesaista radošās aktivitātēs. Zinaidas mūža darbs atspoguļojas skolēnu lasītpriekā, radošumā un mīlestībā pret kultūru. Viņas klātbūtne divas desmitgades veidojusi skolas tradīcijas, siltumu, piederību.
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GADA PEDAGOGS PIRMSSKOLĀ
Aija Graudiņa, Mārupes pamatskolas pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja. Skolotāja Aija Graudiņa Mārupes pamatskolas pirmsskolā kopš 2021. gada. Profesionālo ceļu sāka kā skolotāja palīgs, vēlme augt mudināja studēt pedagoģiju un kļūt par pirmsskolas skolotāju. Aijai raksturīga atsaucība, mērķtiecība, liela darba jauda, nepārtraukta pilnveide. Viņa atvērta ieteikumiem, pārņem labās prakses un lieto tās ikdienā. Atbildīgi uzņemas papildu pienākumus, aizvieto kolēģes, rūpējoties par drošu, pozitīvu, atbalstošu vidi bērniem. Kolēģi Aiju uzskata par sirsnīgu, uzticamu, izpalīdzīgu komandas cilvēku. Pozitīvā attieksme un gatavība palīdzēt veido saliedētu kolektīvu un kvalitatīvu pirmsskolas ikdienu.
Alla Čirkuna, pirmsskolas izglītības iestādes "Saimīte" skolotāja. Alla Čirkuna “Saimītē” 11 gadus strādā ar 5–6 gadus veciem bērniem. Viņu raksturo dzīvesprieks, pozitīvisms, empātija, vēlme izmēģināt jaunas pieejas. Alla rada drošu, iedrošinošu vidi, kur bērni nebaidās kļūdīties, mācās patstāvību un sociālās prasmes. Stundas plānotas atbildīgi, radoši, izmantojot mūsdienīgas pieejas un STEM rīkus, nodrošinot individuālu atbalstu, arī bērniem ar īpašām vajadzībām. Viņa cieši seko katra izaugsmei un iesaista konkursos. Alla labi sadarbojas ar kolēģiem, vecākiem, atbalsta personālu, meklējot bērnam piemērotāko risinājumu. Aktīvi iesaistās iestādes pasākumos un skolotāju teātrī, mentorē divus jaunos pedagogus. Kolēģu vērtējums: “Alla ir klusais varonis”.
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Anete Apiņa, pirmsskolas izglītības iestādes "Zīļuks" skolotāja. Anete Apiņa – pozitīva, atsaucīga, sirsnīga, ar humora izjūtu un radošām dotībām. Teatrāla, skaisti dzied, ar enerģiju aizrauj bērnus un kolēģus. Mācību procesu veido ar lielu ieinteresētību un radošumu, izmanto digitālos rīkus un tehnoloģijas, tēmas pētot padziļināti. Ja vajag, pati apgūst jaunas zināšanas kopā ar bērniem, rādot, ka izziņa neapstājas. Sadarbībā ar vecākiem – profesionāla, cilvēcīga, spēj mierīgi risināt sarežģītas situācijas un improvizēt. Anete piedalījusies bērnu filmēšanā novada vajadzībām, sadarbojas ar skolu un projektā vadījusi atklāto nodarbību skolas pedagogiem. Viņa ir uzticams atbalsts kolēģiem, dzied “Zīļuka” korī, saliedē kolektīvu, organizējot aktivitātes, tostarp kopīgu TikTok deju 14. februārī.