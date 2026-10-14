"Līvu Akvaparkā" top jauni ūdens slidkalniņi.
Sabiedrība
Šodien 14:18
"Līvu Akvaparkā" gaidāmi jaunumi - pārmaiņās ieguldīs 800 000 eiro
Jau 2027. gada vasarā "Līvu Akvaparka" vasaras pludmalē plānots atklāt divus jaunus ūdens slidkalniņus. Projekta īstenošanā paredzēts ieguldīt 800 000 eiro, informē uzņēmums.
Pašlaik akvaparka vasaras pludmalē norit būvniecības darbi. Pēc slidkalniņu nodošanas ekspluatācijā apmeklētāji tos varēs izmantot ar vienvietīgām un divvietīgām laivām.
Jaunie āra slidkalniņi papildinās akvaparka piedāvājumu, ļaujot ūdens atrakcijas baudīt ne tikai ēkā, bet arī vasaras sezonā ārpus tās.
Plānots, ka āra slidkalniņu konfigurācija atšķirsies no akvaparka ēkā esošajām atrakcijām, tādējādi apmeklētājiem piedāvājot jaunu pieredzi un emocijas.
Jaunās atrakcijas iecerēts atklāt 2027. gada vasarā.