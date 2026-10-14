Prokuratūrai neizdodas vienoties par soda mēru ar dzērumā pie stūres pieķerto eksministru Uzulnieku
Prokuratūrai nav izdevies vienoties par soda mēru ar bijušo labklājības ministru Reini Uzulnieku, kurš tika pieķerts pie stūres 3,09 promiļu reibumā.
Prokuratūrā norada, ka piedāvāja Uzulniekam par sodu vienoties, taču apsūdzētais tam neesot piekritis. Ņemot vērā to, lieta nodota tiesai vispārējā kārtībā. Piedāvātā soda veidu un apmēru prokuratūra neatklāja. Šobrīd lieta nodota Rīgas rajona tiesai.
Jau ziņots, ka 12. septembrī, Ropažu novadā, Stopiņu pagastā Pašvaldības policija apturēja automašīnas "Škoda" vadītāju, kurš brauca reibumā. Uz notikuma vietu tika izsaukta Valsts policija. Automašīnas "Škoda" vadītāja izelpā konstatēta 3,09 promiļu stipra alkohola koncentrācija. Par notikušo Valsts policija sākusi kriminālprocesu.
Pēc notikušā ZZS sasauca ārkārtas sēdi, pēc kuras nāca klajā ar paziņojumu sabiedrībai. "Šodien Zaļo un Zemnieku savienības ārkārtas valdes sēdē pieņēma lēmumu atsaukt Reini Uzulnieku no labklājības ministra amata un aicināt izslēgt viņu no ZZS veidojošās Latvijas Zemnieku savienības," norādīja politiskā partija.
"Braukšana alkohola reibumā ir absolūti nepieņemama. No cilvēkiem, kuriem sabiedrība uzticējusi augstus valsts amatus, pamatoti tiek prasīta priekšzīmīga rīcība. Ja šī robeža tiek pārkāpta, politiskajai reakcijai jābūt skaidrai un tūlītējai. Notikušā tiesisko vērtējumu sniegs atbildīgās institūcijas," norāda ZZS.
Pēc notikušā Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) priekšsēdētājs Māris Zviedris skaidroja, ka Uzulnieku nevar izslēgt no Saeimas vēlēšanu kandidātu saraksta, un tam ir vairāki iemesli. Zviedris norādīja, ka izslēgšana var notikt tikai atsevišķos gadījumos un ar tiesas lēmumu, un pašlaik šāda sprieduma nav. Turklāt pat tad, ja šāds spriedums būtu, līdz vēlēšanām ir atlikušas aptuveni 20 dienas un vairs nav iespējams izgatavot jaunas vēlēšanu zīmes. Līdz ar to, pašlaik CVK attiecībā uz vēlēšanu rīkošanu nekas nemainās, norādīja Zviedris.