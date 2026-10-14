Ziņu portāla LA.LV īpašnieks tiesā prasa no medija “Delfi” piedzīt 1,5 miljonus eiro
Ziņu portāla LA.LV īpašnieks SIA “Ekis & Co-Positioning and Consulting” septembra beigās Rīgas pilsētas tiesā cēlis prasību par 1.5 miljonu eiro parāda piedziņu no AS “Delfi".
LA.LV apgalvo, ka 2024. gada februārī noslēgtā līguma ietvaros “Delfi” uzņēmās ekskluzīvi pārdot portālā reklāmu. Pēc LA.LV teiktā, “Delfi” neizpildīja paša noteiktos pārdošanas plānus un situāciju risināja pārtraucot veikt līgumā paredzētos maksājumus.
Medijs apgalvo, ka “Delfi” arī sniedzis pretrunīgus skaidrojumus par maksājumu pārtraukšanu. Sākumā uzņēmums norādījis uz līguma radītiem pārmērīgiem zaudējumiem, bet vēlāk apgalvojis, ka līgums nav spēkā. Pēc LA.LV teiktā, par līguma spēkā esamību “Delfi” sācis šaubīties vairāk nekā gadu pēc tā noslēgšanas, kad radās grūtības veikt maksājumus.
“Vienā brīdī viņi vienkārši pārstāja apmaksāt rēķinus, vienlaikus turpinot izvietot reklāmu LA.LV. Sanāca diezgan dīvaini – pakalpojums tiek izmantots, bet nauda netiek maksāta,” situāciju raksturoja LA.LV finanšu direktors Normunds Kalniņš.
LA.LV uzskata, ka strīdu izraisījusi “Delfi” biznesa pārvaldība, un apgalvo, ka uzņēmumam saistību izpildei nācies aizņemties no saistīta uzņēmuma un tas piedāvājis izmantot mediju atbalsta programmu līdzekļus, ko privātu saistību segšanai izmantot nedrīkst. Šauboties, vai “Delfi” spēs izpildīt saistības, LA.LV vērsies tiesā un norāda, ka vēlas, lai process būtu publisks un radītu precedentu mediju tirgū.