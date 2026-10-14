Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Austrumu pārvalde meklē 2007. dzimušo Aronu Novoruskiju.
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Šodien 12:19
Valsts policija meklē 19 gadus veco Aronu Novoruskiju
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Austrumu pārvalde meklē 2007. dzimušo Aronu Novoruskiju.
Pēdējo reizi, kad jaunietis tika manīts viņš bija ģērbies pelēkā sporta kostīmā ar melnu priekšu. Valsts policija aicina aplūkot jaunieša attēlu un atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir informācija par viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112.