Valsts policija meklē 19 gadus veco Aronu Novoruskiju
Foto: Valsts policija
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Austrumu pārvalde meklē 2007. dzimušo Aronu Novoruskiju.
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Valsts policija meklē 19 gadus veco Aronu Novoruskiju

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Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Austrumu pārvalde meklē 2007. dzimušo Aronu Novoruskiju.

Valsts policija meklē 19 gadus veco Aronu Novorusk...

Pēdējo reizi, kad jaunietis tika manīts viņš bija ģērbies pelēkā sporta kostīmā ar melnu priekšu. Valsts policija aicina aplūkot jaunieša attēlu un atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir informācija par viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112.

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