"Saskaņas" laiks beidzies? Ušakovs komentē izskanējušās ziņas par partijas likvidāciju
Bijušais parijas "Saskaņa" līderis un Eiropas Parlamenta (EP) deputāts Nils Ušakovs (S) komentējis izskanējušas ziņas par partijas likvidāciju.
"Kopš februāra, kad atstāju partijas valdi, partijas darbā neesmu iesaistīts. Šo gadu esmu pilnībā veltījis darbam pie Eiropas Savienības (ES) 2027. gada budžeta," sacīja politiķis, norādot, ka EP ir galvenais ziņotājs par budžetu un tas tiek pieņemts pietiekami sarežģītos apstākļos.
Ušakovs norādīja, ka lemt par partijas "Saskaņa" likvidāciju ir partijas biedru un kongresa ziņā un atzīmēja, ka kongress, kurā tiks lemts par partijas nākotni, notiks dažas dienas pirms galīgā balsojuma par budžetu, tāpēc pats kongresā piedalīties nevarēs.
"Par tālākajiem politiskajiem plāniem lemšu pēc tam, kad būs pieņemts budžets," sacīja politiķis, norādot, ka šobrīd viņa atbildība Latvijas iedzīvotāju priekšā ir panākt budžetā iespējami labvēlīgākus lēmumus Latvijai un citām valstīm pie ES austrumu robežas.
Kā ziņots, partijas "Saskaņa" valdes loceklis Jānis Urbanovičs rosinās lemt par politiskā spēka pašlikvidēšanos, to viņš atklājis laikrakstam "Diena". Viņš norādīja, ka 21. novembrī ir saorganizējis partijas kongresu. "Es tā domāju, ka pēdējo. Likšu priekšā pašlikvidēties, gribu ātrāk to beigt, lai kaut kādā veidā palīdzētu tiem, kuri mūsu garās vēstures laikā caur mums ir gājuši, un lai viņiem nebūtu jāskatās uz "Saskaņas" mokām," pauda Urbanovičs.
Viņš arī stāstīja, ka vēl pirms vēlēšanām "Saskaņas" iekšienē esot apspriesta izvēle, ka "tā ballīte ir jābeidz, ka mūsu laiks ir beidzies". Tomēr nolemts "vēl iet un mēģināt kaut ko darīt".
Aizvadītajā nedēļā Urbanovičs atzina, ka sliktie rezultāti 15. Saeimas vēlēšanās ir saistīti ar apātiju un līdera nespēju pamodināt partiju. "Es darīju, ko varēju. Daudz kas arī izdevās, bet neizdevās galvenais - pamodināt partiju. Pārējais ir pastarpināti. Man neizdevās pamodināt vēlmi mūsu ideālus tiražēt, es neuzmodināju partiju un miegam ir tendence pāriet letarģiskajā," sacīja pieredzējušais politiķis.
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Viņš uzskata, ka apātija bija saistīta ar līderu pievienošanos citiem politiskajiem spēkiem, no kuriem viņi turpināja uzrunāt gan "Saskaņas" biedrus, gan vēlētājus. Tāpat esot arī vispārējā neticība. "Vesela puse vēlētāju palika mājā. Tā ir ļoti slikta ziņa Latvijai," piebilda Urbanovičs.
Viņš vairs neredz sevi "Saskaņā" un uzskata, ka politiskajam spēkam nepieciešams jauns līderis. "Es novadīšu visu līdz galam. Bet, ja man neizdevās pamodināt kolēģus, tad es nebūšu tas, kuram ir tiesības vēl kaut ko solīt un mudināt," komentēja politiķis, kurš esot gatavs palīdzēt ar savu padomu gan šim, gan citiem politiskajiem spēkiem.
Urbanovičs sacīja, ka Saeimas vēlēšanu rezultāti parāda, ka "Saskaņa" nav pieprasīta sabiedrībā, bet vismazāk tā ir pieprasīta starp saviem biedriem. Vienlaikus viņš neizslēdza, ka līderiem, kas izauguši partijā, būtu jādomā par jaunu projektu un viss jāsāk no "baltas lapas". Politisko partiju apvienība "Saskaņas centrs" aizvadītajās vēlēšanās ieguva 0,820% vēlētāju atbalstu.