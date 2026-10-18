Talsu novada Dzimtsarakstu nodaļa ievieš jaunas iespējas un atvieglojumus
Ar šī gada 1. oktobri Talsu novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu cenrādī stājas spēkā izmaiņas, kas iedzīvotājiem sniedz plašākas iespējas un jaunus atvieglojumus.
Turpmāk izbraukuma laulības reģistrācijai būs pieejama 25% atlaide, ja ceremonijai pāris izraugās pašvaldībai piederošu brīvdabas īpašumu vai telpas, kas atrodas ne tālāk kā 5 km rādiusā no Dzimtsarakstu nodaļas telpām Talsos (Lielajā ielā 25), Rojā (Zvejnieku ielā 3) vai Dundagā (Pils ielā 5).
Tādējādi paveras lieliska iespēja laulību reģistrēt Rojā pie jūras, kā arī citās gleznainās Talsu novada vietās – Dundagas Kalnadārza saliņā, Ķēniņkalnā, Tiguļkalnā un citviet. Izbraukuma ceremonijas maksa ar piemēroto atlaidi būs 165 EUR.
Pāri, kuri savu īpašo dienu vēlas svinēt svētdienā vai svētku dienā, turpmāk varēs reģistrēt laulību arī šajās brīvdienās. Šādā gadījumā izbraukuma laulības reģistrācijas maksa ir 440 EUR.
Arvien pieprasītākas kļūst arī vienkāršas laulību reģistrācijas divatā, bez viesiem un lieciniekiem. Šim nolūkam Talsos ir iekārtota mājīga Dzimtsarakstu nodaļas kamīnzāle, kur laulību var noslēgt jebkurā darbdienā, maksājot tikai valsts nodevu – 14 EUR.
Dzimtsarakstu nodaļā iespējams saņemt arī daudzvalodu standarta veidlapu dokumentiem, kas apliecina dzimšanas, laulības vai miršanas faktu. Tas ievērojami atvieglo dokumentu izmantošanu citās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Šo veidlapu var izsniegt 27 valodās, un pakalpojuma cena ir 14 EUR.
Par pakalpojumu saņemšanas nosacījumiem aicinām sazināties ar Talsu novada Dzimtsarakstu nodaļu. Būsiet mīļi gaidīti!