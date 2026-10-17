Arvien biežāk lāči ieklīst apdzīvotās vietās: Dabas aizsardzības pārvalde aicina ziņot atbilstoši situācijai
Pieaugot lāču populācijai Latvijā, arvien biežāk tiek fiksēti gadījumi, kad šie savvaļas dzīvnieki ieklīst apdzīvotās vietās vai viensētu tuvumā.
Lai garantētu sabiedrības drošību un novērstu konfliktus starp cilvēku un šo savvaļas dzīvnieku, Dabas aizsardzības pārvalde (pārvalde) aicina iedzīvotājus iepazīties ar rīcības algoritmu un atbilstošajiem ziņošanas kanāliem atkarībā no situācijas bīstamības.
Ja lācis pamanīts mežā, laukā vai viensētas tuvumā un dzīvnieks no cilvēka izvairās, neizrāda interesi par mītni un neuzvedas agresīvi, par šādu novērojumu iedzīvotāji aicināti ziņot dabas novērojumu portālā “Dabas Dati”: https://dabasdati.ornitho.lv/. Šī informācija palīdz speciālistiem sekot līdzi lāču izplatībai Latvijā, izvērtēt sugas populācijas dinamiku un uzkrāt datus par lāču pārvietošanās paradumiem.
Atšķirīga rīcība nepieciešama gadījumos, kad lācis regulāri uzturas apdzīvotā vietā vai atkārtoti atgriežas pie mājām. Šādās situācijās dzīvnieku visbiežāk piesaista viegli pieejama barība – neatbilstoši uzglabāti atkritumi, komposta kaudzes ar pārtikas atliekām, nenovākti kritušie augļi, neaizsargātas bišu dravas vai ārā atstāta mājdzīvnieku barība. Par šādu lāča klātbūtni nekavējoties jāinformē pašvaldība vai pašvaldības policija, lai varētu noskaidrot iemeslus un novērst dzīvnieka piesaistes avotus. Savlaicīga rīcība palīdz nepieļaut situāciju, kad lācis pierod pie cilvēku klātbūtnes un turpina atgriezties apdzīvotās vietās.
Ja lācis ir nonācis pilsētvidē, atrodas blīvi apdzīvotā teritorijā, nebaidās no cilvēkiem, izrāda agresiju vai rada tiešu apdraudējumu cilvēku drošībai, nekavējoties jāzvana uz vienoto ārkārtas palīdzības tālruni 112 vai jāsazinās ar pašvaldības policiju. Šādos gadījumos operatīvie dienesti sadarbībā ar speciālistiem izvērtē situāciju un organizē nepieciešamo rīcību – koordinē dzīvnieka piespiedu “izvadīšanu” no pilsētas vai galēja apdraudējuma gadījumā – tā likvidēšanu, pirms tam sazinoties ar pārvaldi atļaujas saņemšanai. Iedzīvotājiem kategoriski aizliegts iejaukties speciālistu darbā, jo jebkāda nepiederošu personu klātbūtne palielina riskus gan cilvēkiem, gan operatīvajam personālam.
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Pārvalde atgādina, ka iedzīvotājiem pašiem nevajadzētu mēģināt lāci aizdzīt, tuvoties tam, fotografēt vai filmēt no neliela attāluma. Jebkura tuvošanās vai dzīvnieka provocēšana var palielināt risku gan cilvēkam, gan pašam dzīvniekam. Ja lācis tiek pamanīts, svarīgi saglabāt mieru, ievērot distanci un ļaut tam netraucēti doties prom.
Lācis ir savvaļas dzīvnieks, kas dabiski izvairās no cilvēkiem. Droša līdzāspastāvēšana ir iespējama, ja cilvēki neveido apstākļus, kas dzīvniekus piesaista apdzīvotām vietām, un laikus ziņo par situācijām, kurās nepieciešama speciālistu iesaiste.
Saskaņā ar 2025. gada monitoringa datiem Latvijā uzturas vismaz 190 brūnie lāči. Populācijas novērtēšanai tiek veikts visaptverošs brūno lāču monitorings, apvienojot DNS saturošu paraugu (matu, ekskrementu un siekalu) ievākšanu, ģenētiskās analīzes (pēc kurām iespējams identificēt konkrētus indivīdus), telpisko datu analīzi, lauka novērojumus un sabiedrības ziņojumus, kas ir būtisks papildinājums informācijai, jo palīdz labāk izprast lāču izplatību un pārvietošanās paradumus.
Iepazīties ar plašāku informāciju par brūno lāci var pārvaldes vietnes www.daba.gov.lv sadaļā “Lāči un mēs. Kā rīkoties sastopoties? , kur pieejamas ar lāču pētniekiem kopīgi izstrādātās sugas vadlīnijas, biežāk uzdotie jautājumi un atbildes, kā arī īsfilmu sērija, kurā skaidrots, kas ir lācis un kā rīkoties, ja to sastop, kā arī citas noderīgas lietas.
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