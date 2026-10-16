Krūts vēža mēnesī pacientes aicina uz tiešsaistes sarunām ar ārstiem
Oktobrī, krūts vēža mēnesī, SPKC sadarbībā ar lielākajām Latvijas slimnīcām rīkos četras tiešsaistes sarunas ar ārstiem, kur pacientēm un tuviniekiem būs iespēja saņemt atbildes par diagnozi, ārstēšanu un dzīvi pēc tās.
Oktobrī, krūts vēža mēnesī, pirmo reizi notiks īpašs sarunu cikls – četras tiešsaistes sarunas ar ārstiem, kurās pacientes un viņu tuvinieki varēs pārrunāt sev būtisko un saņemt atbildes par ārstēšanos un dzīvi pēc tās. Sarunas rīko Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) sadarbībā ar Rīgas Austrumu klīnisko universitātes slimnīcu (RAKUS), Paula Stradiņa Klīnisko universitātes slimnīcu (PSKUS), Liepājas Reģionālo slimnīcu un Daugavpils Reģionālo slimnīcu.
Sarunās tiks spriests, kas ir svarīgi diagnozes noteikšanas un precizēšanas laikā, ārstēšanās procesā, pēc aktīvās ārstēšanas un gadījumā, ja slimība atgriežas. Pacientes un viņu tuvinieki varēs uzdot savus jautājumus un saņemt ārstu skaidrojumus par katrā ārstēšanās posmā būtiskāko.
Tiešsaistes sarunas notiks 20. un 27. oktobrī, katru dienu paredzot divas sarunas ar ārstiem A.Irmeju un S.Plāti:
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- oktobrī plkst. 16.00–17.30 – “Man ir diagnosticēts krūts vēzis. Kas man jāzina?” Par diagnozes precizēšanu, izmeklējumiem, audzēja īpašībām, ārstēšanas plāna veidošanu un nākamajiem soļiem.
Pieteikties var rakstot uz info@pacientuakademija.lv vai reģistrējoties -> pieteikuma anketa
- oktobrī plkst. 16.00–17.30 – “Man ir diagnosticēts krūts vēzis. Kas man jāzina?” Par diagnozes precizēšanu, izmeklējumiem, audzēja īpašībām, ārstēšanas plāna veidošanu un nākamajiem soļiem.
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- oktobrī plkst. 18.00–19.30 – “Es sāku ārstēšanos. Kas man jāzina?” Par ārstēšanas plānu, dažādiem terapijas veidiem, blaknēm, sadarbību ar ārstniecības komandu un palīdzības iespējām ārstēšanās laikā.
Pieteikties var rakstot uz info@pacientuakademija.lv vai reģistrējoties -> pieteikuma anketa
- oktobrī plkst. 18.00–19.30 – “Es sāku ārstēšanos. Kas man jāzina?” Par ārstēšanas plānu, dažādiem terapijas veidiem, blaknēm, sadarbību ar ārstniecības komandu un palīdzības iespējām ārstēšanās laikā.
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- oktobrī plkst. 16.00–17.30 – “Aktīvā ārstēšana ir pabeigta. Kas man jāzina?” Par novērošanu pēc ārstēšanas, nozīmētās terapijas turpināšanu, blaknēm, fizisko un emocionālo atveseļošanos un atgriešanos ikdienas dzīvē.
Pieteikties var rakstot uz info@pacientuakademija.lv vai reģistrējoties -> pieteikuma anketa
- oktobrī plkst. 16.00–17.30 – “Aktīvā ārstēšana ir pabeigta. Kas man jāzina?” Par novērošanu pēc ārstēšanas, nozīmētās terapijas turpināšanu, blaknēm, fizisko un emocionālo atveseļošanos un atgriešanos ikdienas dzīvē.
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- oktobrī plkst. 18.00–19.30 – “Slimība ir atgriezusies. Kas man jāzina?” Par slimības recidīvu, nepieciešamajiem izmeklējumiem, jauna ārstēšanas plāna izvēli, ārstēšanas iespējām, simptomu kontroli un dzīves kvalitāti.
Pieteikties var rakstot uz info@pacientuakademija.lv vai reģistrējoties -> pieteikuma anketa
- oktobrī plkst. 18.00–19.30 – “Slimība ir atgriezusies. Kas man jāzina?” Par slimības recidīvu, nepieciešamajiem izmeklējumiem, jauna ārstēšanas plāna izvēli, ārstēšanas iespējām, simptomu kontroli un dzīves kvalitāti.
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Katrā sarunā būtiska laika daļa būs atvēlēta pacienšu iepriekš iesūtītajiem un tiešraides laikā uzdotajiem jautājumiem. Pievienoties tiešsaistes sarunām un uzdot ārstiem jautājumus varēs, saglabājot anonimitāti.