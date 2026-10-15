Skolas ielas namu iekšpagalmos uzsāks brauktuves asfaltēšanas darbus
No 2026. gada 12.–16. oktobrim Skolas ielas 28 un 32A iekšpagalmos tiks izbūvēts asfaltbetona segums, ieviešot būtiskus satiksmes ierobežojumus un stāvēšanas aizliegumus tuvējās teritorijās darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.30, informē pašvaldībā.
Laika posmā no 2026. gada 12. oktobra līdz 16. oktobrim plānots veikt asfaltbetona seguma izbūvi Skolas ielas 28 un Skolas ielas 32A namu iekšpagalmos.
Informējam, ka darbu norises laikā tiks noteikti būtiski satiksmes ierobežojumi - aizliegums iebraukt un novietot stāvēšanai autotransporta līdzekļus:
- Skolas ielas 28 un Skolas ielas 32a namu iekšpagalmos;
- Raiņa ielā virzienā no Skolas ielas 28 līdz pirmsskolas izglītības iestādes Lēdurgas ielā 20A, teritorijai;
- Skolas ielas 34 iekšpagalma auto stāvlaukumā, t.sk., virzienā līdz Jūrmalas Kauguru sākumskolas ieejas vārtiem.
Minētie satiksmes ierobežojumi plānoti darba dienās, laika posmā no plkst. 8.00-17.30, autovadītāji tiek aicināti pievērst uzmanību uz būvdarbu laiku ieviestajām satiksmes organizācijas izmaiņām sekojot izvietotajām ceļa zīmēm.
Noslēdzoties asfaltbetona seguma izbūves darbiem, transportlīdzekļu kustība un novietošana tiks atjaunota Skolas ielas 28 un Skolas ielas 32A namu iekšpagalmos, ierobežojumus saglabājot auto stāvlaukumu izbūves zonās – Raiņa ielā, pie Skolas ielas 28 daudzdzīvokļu nama un stāvlaukumā pret Jūrmalas Kauguru sākumskolas teritoriju.
Būvdarbus veic SIA “Ribetons ceļi”.
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Būvdarbus Skolas ielas 28 un Skolas ielas 32a namu iekšpagalmos plānots pabeigt 2026. gada novembrī.