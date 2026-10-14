Jūrmalā apbalvoti izcilākie pedagogi un izglītības darbinieki
Dzintaru koncertzālē 8. oktobrī jau otro gadu tika pasniegta “Jūrmalas Izglītības izcilības balva 2026", informē pašvaldībā.
Tās mērķis ir godināt pedagogus un izglītības iestāžu darbiniekus, kuru profesionālās prasmes, radošums un pašaizliedzīgais darbs sniedz nozīmīgu ieguldījumu Jūrmalas izglītības vides attīstībā un bagātināšanā.
Izglītības izcilības balvas saņemšanai kopumā bija izvirzīti 52 pretendenti, kuru pieteikumu atbilstību konkursa nolikumam izvērtēja konkursa komisija.
Saskaņā ar konkursa nolikumu Izglītības izcilības balva tika piešķirta 11 nominācijās, godinot pedagogus un izglītības nozares darbiniekus par viņu profesionālo ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar izglītojamajiem pirmsskolā, sākumskolā, pamatskolā, vidusskolā, interešu un profesionālās ievirzes programmās, kā arī atbalsta un administrācijas darbā.
Nominācijā “Par mūža ieguldījumu izglītībā” tiek godināts darbs, kas gadu gaitā veidojis, iedvesmojis un bagātinājis Jūrmalas izglītības telpu. Balvas “Pedagogs – izglītojamo simpātija” saņēmējs tiek noteikts pēc publiska balsojuma rezultātiem.
Apbalvojumu laureātus sveica Jūrmalas domes priekšsēdētāja vietnieks Romāns Mežeckis.
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"Skolotājs ir kas vairāk kā profesija - tā ir ļoti cēla un atbildīga misija, aicinājums, kas prasa gudrību, pacietību un spēju atklāt katrā jaunajā cilvēkā viņa labākās īpašības. Ikviena cilvēka sasniegumu pamatā ir tieši skolotāju darbs, jo bērnībā, jaunībā, skolas un studiju gados iegūtās zināšanas veido mūs. Skolēnu sasniegumi un uzvaras ir apliecinājums skolotāju pašatdevei un darba nozīmīgumam! Paldies jums!"
Balva “Par mūža ieguldījumu izglītībā” – Maijai Ozoliņai
Maija Ozoliņa vairāk nekā 50 gadu garumā ir sniegusi nozīmīgu ieguldījumu Jūrmalas bērnu un jauniešu muzikālajā un mākslinieciskajā izaugsmē. Kopš 1975. gada viņa darbojusies kā koncertmeistare un pedagoģe, strādājot Jūrmalas izglītības un kultūras iestādēs un ar savu darbu bagātinot vairāku paaudžu bērnu un jauniešu pieredzi.
Maijas Ozoliņas īpašā vērtība ir spēja apvienot ilggadēju profesionālo pieredzi ar radošumu, sirsnību un atvērtību jaunām idejām. Ar pacietību un ieinteresētību viņa palīdz bērniem attīstīt muzikālās prasmes, uzdrīkstēties uzstāties un noticēt savām spējām. Šobrīd Maija ir uzticams atbalsts Jūrmalas Bērnu un jauniešu centra Jūrmalas Valsts ģimnāzijas deju kolektīvu “Kauguriņš” un “Kaugurs” vadītājiem un dejotājiem, ar savu muzikalitāti, profesionalitāti un atsaucību palīdzot sagatavoties koncertiem, skatēm un konkursiem.
Maijas Ozoliņas ilggadējais un pašaizliedzīgais darbs ir nozīmīgs ieguldījums Jūrmalas izglītībā un kultūras dzīvē, kā arī mūzikas un tautas deju tradīciju saglabāšanā. Viņas profesionālais veikums turpina skanēt bērnu balsīs, dzīvot dejotāju soļos un palikt vairāku paaudžu skaistajās atmiņās.
Gada vidusskolas pedagogs – Dina Ratniece
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Jūrmalas valstspilsētas Pumpuru vidusskolas skolotāja Dina Ratniece ir zinoša, radoša un sirsnīga pedagoģe, kura skolēnos rosina interesi par vēsturi, kultūru un sabiedrību. Viņa attīsta skolēnu spēju domāt, pētīt un uzņemties iniciatīvu, veicinot viņu izaugsmi un sasniegumus. Īpašu nozīmi Dina Ratniece piešķir patriotiskajai audzināšanai un kultūras vērtību izpratnei. Viņa ir skolotāja, kura ne tikai māca, bet arī iedvesmo.
Gada pamatskolas pedagogs – Sandra Bruzgule
Jūrmalas Majoru vidusskolas skolotāja Sandra Bruzgule ir enerģiska un radoša pedagoģe. Viņa ar aizrautību māca matemātiku un fiziku, rosinot skolēnus domāt, pētīt un mācīties praktiski. Viņa aktīvi iesaistās skolas dzīvē, veicina pedagogu sadarbību un atbalsta kolēģus, īpaši jaunos pedagogus. Sandru raksturo atsaucība, iniciatīva un patiesa ieinteresētība skolēnu izaugsmē.
Gada sākumskolas pedagogs – Sanita Lielkalne
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Sanita Lielkalne ir Jūrmalas Vaivaru pamatskolas skolotāja, kura ikvienā bērnā vispirms ierauga cilvēku, viņa personību, stiprās puses un iespējas. Viņu raksturo psiholoģiskā intuīcija, empātija un prasme ikvienam bērnam sniegt nepieciešamo atbalstu. Veidojot cieņpilnu sadarbību ar bērniem un viņu ģimenēm, Sanita rada drošu vidi, kurā ikviens var attīstīties, izmantojot savu potenciālu.
Gada pirmsskolas pedagogs – Rita Dombrovska
Rita Dombrovska ir profesionāla, radoša un sirsnīga pedagoģe, kura Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē “Ābelīte” ar rūpēm un aizrautību veido bērniem drošu, mīlestības un izziņas pilnu vidi. Viņa pamana katra bērna individualitāti, rosina patstāvību, radošumu un prieku par atklājumiem. Rita ir atsaucīga kolēģe, kura labprāt dalās savās zināšanās un pieredzē, iedvesmojot arī citus pedagogus pilnveidoties un augt.
Gada atbalsta darbinieks – Marika Stepanova
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Marika Stepanova ir Jūrmalas Ķemeru pamatskolas speciālā pedagoģe. Viņa profesionāli, ar pacietību un sirsnību rūpējas par katra bērna izaugsmi. Pedagoģe palīdz skolēniem pārvarēt mācību un emocionālās grūtības, stiprinot viņu pašapziņu un ticību saviem spēkiem. Cieši sadarbojoties ar skolotājiem un ģimenēm, Marika Stepanova veido bērniem drošu un atbalstošu vidi, kurā ikviens jūtas pieņemts, sadzirdēts un iedrošināts augt.
Gada administrācijas darbinieks – Evija Majore
Evija Majore ir Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra direktore. Viņa ir profesionāla, mērķtiecīga un iedvesmojoša vadītāja, kura ar stratēģisku redzējumu un cilvēcīgu attieksmi veicina Jūrmalas Bērnu un jauniešu centra attīstību. Viņas vadībā paplašinātas interešu izglītības iespējas, radot bērniem un jauniešiem daudzveidīgāku un mūsdienīgāku piedāvājumu.
Evija Majore atbalsta jaunas idejas, iedrošina pedagogus profesionāli augt un veido vidi, kurā ikviens jūtas pamanīts, uzklausīts un atbalstīts.
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Gada interešu izglītības pedagogs – Dagnija Martinsone
Dagnija Martinsone ir interešu izglītības skolotāja, tautas deju pedagoģe un Jūrmalas Bērnu un jauniešu centra Jūrmalas valstspilsētas Pumpuru vidusskolas 7.–12. klašu deju kolektīvu “Pumpuri” vadītāja. Viņa ar aizrautību un radošumu veicina jauniešu mīlestību pret deju un latviešu kultūras tradīcijām. Dagnija Martinsone palīdz ne tikai attīstīt dejas prasmes, bet arī skatuvisko izteiksmi, radošumu un kopības sajūtu. Ar savu enerģiju un spēju iedvesmot pedagoģe palīdz jauniešiem augt par personībām un ar lepnumu turpināt tautas dejas tradīciju.
Gada profesionālās ievirzes izglītības pedagogs sportā – Olga Timofejeva
Balvu Olgas vietā 8. oktobrī saņēma Sporta skolas direktora vietniece Irina Medvedeva.
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Olga Timofejeva ir profesionāla un iedvesmojoša Jūrmalas Sporta skolas mākslas vingrošanas trenere, kura ar individuālu pieeju un mūsdienīgām metodēm veicina audzēkņu sportisko un personības izaugsmi. Viņas audzēkņi gūst augstus rezultātus Latvijas un starptautiskās sacensībās, pārstāvot Latviju arī Eiropas un pasaules čempionātos. Olga aktīvi veicina mākslas vingrošanas attīstību Jūrmalā un Latvijā, organizējot sacensības un popularizējot šo sporta veidu.
Gada profesionālās ievirzes izglītības pedagogs kultūrizglītībā – Adele Andžāne
Jūrmalas Mūzikas vidusskolas pedagoģe Adele Andžāne – “Gada profesionālās ievirzes izglītības pedagogs kultūrizglītībā”. Viņa ir profesionāla, mērķtiecīga un radoša un ar savu aizrautīgo darbu veicina jauno pianistu izaugsmi. Adeles Andžānes audzēkņu panākumi valsts un starptautiskos konkursos apliecina augsto profesionālo meistarību un prasmi attīstīt jauniešu talantu. Viņa rosina audzēkņus pilnveidot muzikālās prasmes, uzstāties un gūt skatuves pieredzi. Ar savu enerģiju, prasīgumu un mīlestību pret mūziku pedagoģe iedvesmo jauniešus tiekties uz izcilību un noticēt savām spējām.
Izglītojamo publiskā balsojuma simpātija – Aleftīna Liene Radjuka
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Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” pedagoģe Aleftīna Liene Radjuka publiskajā balsojumā saņēmusi visvairāk balsu, gūstot lielāko iedzīvotāju atbalstu. Viņa ir sirsnīga, laipna un atsaucīga skolotāja, kura bērniem dāvā rūpes, uzmanību un prieku par ikdienu bērnudārzā.
Viņas vadībā bērni dodas pārgājienos un ekskursijās, iesaistās spēlēs un daudzveidīgās nodarbībās. Vecāki īpaši novērtē viņas spēju radīt bērniem mīlestību pret bērnudārzu, vienlaikus mērķtiecīgi sagatavojot viņus skolas gaitām.
Autors: Jūrmalas Izglītības pārvalde