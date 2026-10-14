Līvānu novadā godināti “Gada pedagogs 2026” titula saņēmēji
8. oktobrī Līvānu novada Kultūras centrā tika sveikti Līvānu novada pedagogi Skolotāju dienā, informē pašvaldībā.
Līvānu novada Izglītības pārvaldes vadītāja Ilze Vanaga svētku uzrunā izteica pedagogiem pateicību par godprātīgu un pašaizliedzīgu darbu, par spēju katrā bērnā saskatīt īpašo dzirkstelīti, talantu, bērnu zinātkāres veicināšanu.
Šogad titulu “Gada pedagogs 2026” saņēma 12 pedagogi no dažādām Līvānu novada izglītības iestādēm. Viņu darba novērtējumā atspoguļojas gan skolēnu augstie sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un sporta sacensībās, gan ieguldījums iekļaujošas un atbalstošas mācību vides veidošanā, metodiskajā darbā, interešu izglītībā un skolu attīstībā.
Titula “Gada pedagogs 2026” saņēmēji
Ginta Vucina - Jersikas pamatskolas skolotāja - par profesionalitāti un augstu atbildības sajūtu pret darbu, mācību programmas pielāgošanu dažādām skolēnu mācīšanās vajadzībām un spējām. Skolēnu virzīšanu uz izciliem panākumiem valsts pārbaudes darbos un mācību priekšmetu olimpiādēs.
Lidija Afanasjeva - Rožupes pamatskolas skolotāja - par profesionalitāti un atbildības sajūtu kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanā, kurš virzīts uz skolēnu individuālo izaugsmi. Nozīmīgu ieguldījumu Līvānu novada izglītībā, sniedzot metodisko atbalstu pedagogiem, daloties profesionālajā pieredzē.
Anna Kārkle - Līvānu Bērnu un jauniešu centra interešu izglītības skolotāja - par profesionalitāti, radošumu un sasniegumiem darbā ar audzēkņiem. Par projekta “Mazā tradīciju skola” īstenošanu, dalību starptautiskos projektos, sadarbību ar deju kolektīvu “Straume”, kopīgi sagatavojot programmu starptautiskajam folkloras un deju festivālam Gruzijā.
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Ilze Meldere - Līvānu 1.vidusskolas pedagoģe - par profesionalitāti, atbildīgu un sirds gudru savu darba pienākumu veikšanu. Spēju uzklausīt, palīdzēt, atbalstīt ikvienu.
Marina Boreiko - Līvānu 1.vidusskolas pedagoģe - par augstu profesionalitāti, atbildību un ieguldījumu iekļaujošas mācību vides veidošanā un ar atbalsta sniegšanu pedagogiem, klašu audzinātājiem un vecākiem.
Valentīna Gavare - pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” pedagoģe - par ilggadēju profesionālu darbu, iejūtību, pacietību, sirsnību veidojot attiecības ar katru bērnu, respektējot viņa individualitāti un personību, iedrošinot un palīdzot bērniem noticēt saviem spēkiem. Par spēju rosināt bērnus domāt, uzdot jautājumus, paust savas domas un jūtas.
Aina Putniņa - pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” pedagoģe - par profesionālu darbu, kuru raksturo sirsnīga, pozitīva un cieņpilna attieksme pret ikvienu bērnu, par vides veidošanu, kurā bērns jūtas droši, uzdrīkstas mēģināt, nebaidās kļūdīties un priecājas par saviem sasniegumiem. Par prasmi atrast īstos vārdus un iedrošinājumu bērnus spert pirmos soļus mūzikas pasaulē.
Liene Kapača - Jaunsilavas pamatskolas skolotāja - par izcilu prasmi saskatīt muzikālo talantu audzēkņos, viņu sasniegumiem dažāda līmeņa konkursos un olimpiādēs. Par profesionalitāti, degsmi un atbildības sajūtu. KiVa komandas darba organizēšanu skolā, rīkojot daudzveidīgu apmācību un pasākumu ciklu gan skolēniem, gan pedagogiem.
Mārīte Vilcāne - Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas trenere - par izciliem audzēkņu rezultātiem valsts un starptautiskajās sacensībās un cītīgu darbu 2025./2026.mācību gadā. Par darba mīlestību, atbildību, entuziasmu, atbalstu un ikdienā ieguldīto laiku un pūlēm.
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Krista Kristiāna Ērgle - J.Graubiņa Mūzikas un mākslas skolas pedagoģe - par profesionalitāti un veiksmīgu audzēkņu sagatavošanu starptautiskajiem, valsts un reģionālajiem konkursiem, aktīvu dalību dažādos pasākumos un koncertos.
Tekla Kursīte - Rudzātu vidusskolas skolotāja - par ilggadēju profesionālo darbību skolēnu izglītošanā, īpaši nozīmīgu ieguldījumu sākumizglītības posmā. Par skolēnu sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs novada un valsts līmenī, pašaizliedzīgu, pacietīgu un uz bērniem centrētu darbu.
Ligita Domulāne - Lūzenieku pamatskolas skolotāja - par augstiem profesionāliem sasniegumiem, iniciatīvu, atbildību un mērķtiecīgu darbu ar skolēniem. Par ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā un pozitīvas mācību vides veidošanu.
Pedagogus ar muzikālu koncertprogrammu priecēja Laila Ilze Purmaliete un aktieris Mārtiņš Brūveris, izpildot Čikāgas piecīšu skaistākās dziesmas.
Paldies ikvienam skolotājam par sirdsdegsmi, pacietību un ikdienas darbu, palīdzot bērniem un jauniešiem mācīties, atklāt un izkopt savas spējas un talantus!